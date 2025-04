Guzide ferirà Sezai con una frase che non lo lascerà indifferente nella puntata di Tradimento di giovedì 17 aprile: "Non ho lasciato Tarik per te".

Le anticipazioni rivelano che Sezai si dirà pronto a fare un passo indietro se Guzide volesse tornare con suo marito. La giudice, però, sarà irritata e chiarirà che con Tarik non è finita perché c'era Sezai. Nel frattempo, Oltan andrà dal padre di Selin e gli farà capire che sua figlia sarebbe infelice se sposasse Tolga.

La preoccupazione di Sezai e il primo screzio con Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che la cena da Oylum sarà un disastro per Guzide che andrà via indignata dopo aver capito che Tarik era d'accordo con Mualla.

Durante la serata, tuttavia, Oylum scatterà un selfie a tutta la famiglia riunita e quando Sezai vedrà la foto sarà molto infastidito. L'uomo non potrà fare a meno di pensare che Guzide potrebbe tornare con Tarik e questo gli farà cambiare umore. La giudice si accorgerà presto della distanza di Sezai e gli chiederà spiegazioni. L'uomo sarà sincero e le dirà di aver visto la foto in famiglia: "Posso farmi da parte, devi solo dirmelo". Guzide sarà infastidita, ma Sezai continuerà: "Se vuoi riunire la tua famiglia non pensare a me, farò un passo indietro". La giudice sarà molto chiara: "Non perdonerò Tarik per avermi tradita e ho rotto", dirà, "Ma non l'ho lasciato per te". Guzide andrà via irritata dalle parole di Sezai che si sentirà ferito e non riuscirà a trattenerla.

La visita di Oltan a Faith

Nella puntata di Tradimento in onda giovedì 17 aprile, Oltan verrà a sapere dal suo collaboratore che Tolga ha fissato la data delle nozze con Selin. L'imprenditore si metterà subito in macchina e raggiungerà il negozio di Faith, il padre di Selin. Oltan entrerà nell'attività, si presenterà come padre di Tolga e si congratulerà con il consuocero per aver educato bene Selin.

Oltan arriverà subito al dunque: "Ho viziato molto mio figlio, gli ho dato tutto quello che voleva, ma Tolga si annoia facilmente". L'uomo continuerà: "Selin è una brava ragazza, non voglio che soffra a causa sua". Faith non potrà fare altro che essere d'accordo con Oltan che gli chiederà di agire subito come padre della ragazza.

Le nozze di Behram e Oylum

Nelle puntate precedenti, c'è stata la prima udienza di divorzio per Guzide e suo marito. Tarik in aula ha stupito tutti: "Non voglio divorziare", ha detto implorando Guzide di dargli un'altra possibilità. La giudice ha rifiutato il perdono a Tarik che tuttavia non si è arreso. Yenersoy è stato accanto a Guzide per aiutare Oylum a scappare e ha tentato di interrompere le nozze di sua figlia. Tarik e sua moglie hanno ricominciato ad avere un rapporto civile e questo ha spaventato Sezai che ha pensato ad un possibile ritorno di fiamma. Nel frattempo, Oylum ha sposato Behram e Tolga, per ripicca, ha fissato la data di nozze con Selin, pur non amando la ragazza. Oltan vuole evitare a suo figlio un matrimonio senza amore e per questo sta cercando di convincere la famiglia di Selin a non appoggiare le nozze.