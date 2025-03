Tarik stupirà tutti con una mossa inaspettata durante l'udienza con Guzide nella puntata di Tradimento di giovedì 3 aprile "Non voglio divorziare" dirà al giudice.

Le anticipazioni rivelano che Yenersoy capirà tutti gli errori commessi e chiederà perdono ai suoi figli. Quado sarà davanti al giudice, implorerà Guzide di dare un'altra possibilità al suo matrimonio. Yesim sarà pietrificata, ma anche Sezai temerà di perdere la sua amata.

Tarik chiederà perdono ai suoi figli

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Tarik inizierà a riflettere sugli errori commessi nei confronti della sua famiglia.

L'uomo stupirà tutti presentandosi a casa di Guzide per chiedere perdono a Oylum e Ozan. "Ho detto che non siete miei figli", dirà, "Ma mi dispiace tanto". "Anche se mi rifiutate io non vi rifiuterò", continuerà Tarik, "Voi siete la mia anima". Guzide ascolterà le parole di Yenersoy con indifferenza e appena avrà finito di parlare andrà via: "Sono di fretta", dirà freddamente la donna. Tarik scoppierà a piangere, ma non otterrà nessuna risposta dai suoi figli e capirà di dover togliere il disturbo. Ozan non saprà spiegarsi il cambiamento improvviso di suo padre e farà molta fatica a credergli. Nel frattempo, Guzide si concederà una cena con Sezai dopo il suo ritorno il libertà. I due festeggeranno con gioia la fine di un periodo negativo e Guzide racconterà all'uomo quello che è successo poco prima con Tarik.

Quest'ultimo, nel frattempo, spierà sua moglie di nascosto e sarà molto geloso di lei. L'indomani ci sarà l'udienza di divorzio e Tarik avrà una reazione che nessuno avrebbe mai immaginato.

Sezai e Yesim temeranno di perdere ciò a cui tengono

Nella puntata di Tradimento in onda giovedì 3 aprile, Tarik, Guzide e le rispettive famiglie saranno in aula per l'udienza di divorzio.

Elmas farà presente al giudice che la sua assistita non chiede neanche gli alimenti a suo marito, ma quando arriverà il turno di Tarik resteranno tutti senza parole. "Io non voglio divorziare", dichiarerà Yenersoy, "Voglio rimediare ai miei errori". "Guzide, ti prego, perdonami", dirà rivolgendosi a sua moglie, "Ricominciamo".

Le parole di Yenerosy faranno rabbrividire Yesim che vedrà i suoi sogni andare in fumo, ma anche Sezai sarà pietrificato. Guzide e i suoi figli si guarderanno in silenzio, imbarazzati dall'improvviso cambiamento di Tarik.

Il cambiamento di Tarik è sincero?

Nelle puntate precedenti, Tarik ha rischiato di morire a causa di Yesim. Quest'ultima, infatti, ha sciolto nel suo drink una compressa che gli ha provocato un infarto. A far cambiare Tarik, tuttavia, potrebbe essere stato quello che è accaduto a Guzide e alla sua famiglia. Vedere Ozan in fin di vita ha fatto riflettere molto Yenersoy che ha avuto davvero paura di perdere per sempre il figlio che aveva rinnegato. A rincarare la dose c'è stato il ritorno di Sezai nella vita di Guzide. Tarik si è reso conto di aver sbagliato tutto e che aveva già tutto quello di cui aveva bisogno quando era con la sua famiglia.