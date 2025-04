Selin si colpirà da sola a un occhio per poi denunciare Tolga e metterlo nei guai nelle prossime puntate di Tradimento.

Le anticipazioni rivelano che Tolga dovrà far fronte alla crescente follia di Selin che dopo aver simulato una gravidanza lo accuserà ingiustamente per violenza domestica. Il figlio di Tolga non avrà più intenzione di stare con sua moglie e per questo Selin inizierà la sua vendetta contro lui e Oylum

L'aborto di Selin e il suo cambiamento

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Selin cambierà molto nel corso delle puntate, soprattutto dopo la perdita della bambina che portava in grembo.

La ragazza non dirà nulla a Tolga e con l'appoggio di Oltan porterà avanti una gravidanza finta, indossando una protesi. Il piano di Selin sembrerà funzionare, tanto che Tolga assisterà anche ad una finta ecografia e ascolterà il battito registrato di un bambino. Una sera, però, l'uomo rientrerà prima e mentre Selin sarà sotto la doccia troverà la pancia finta. La reazione di Tolga sarà furiosa e durante il litigio con sua moglie, Selin perderà l'equilibrio e cadrà dalle scale. Alla scena sarà presente Serra, la sorella di Selin che non esiterà a denunciare suo cognato per tentato omicidio. Mentre Selin sarà in terapia intensiva, Tolga finirà in prigione. Il figlio di Oltan sarà rilasciato quando Selin si sveglierà e dichiarerà di essere caduta, ma i guai per la coppia non finiranno qui.

Tolga sarà troppo arrabbiato con sua moglie e non riuscirà a tornare con lei, anche perché penserà ancora a Oylum e sognerà di scappare con lei e il bambino. Quando Selin si renderà conto di non poter riavere Tolga, inizierà ad agire contro di lui e diventerà davvero cattiva.

Lo sfogo di Tolga e la vendetta di Selin

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin girerà un video in cui affermerà che Oylum tradisce Behram senza alcuna pietà.

La ragazza spiegherà che il marito di Oylum è in uno stato vegetativo ma lei continua a vedere Tolga. La mossa di Selin metterà in serio pericolo la sua ex amica, perché attaccherà anche l'onore della potente famiglia Dicleli. Il video diventerà virale e Tolga andrà da Selin per insultarla e dirle tutto quello che pensa. "Io non ti amo, non ti amerò mai", dirà Tolga, "La donna della mia vita è Oylum".

L'uomo metterà a soqquadro la stanza ma non sfiorerà Selin neanche con un dito. L'umiliazione per la ragazza sarà troppo forte perché verrà a sapere anche che Tolga l'ha sposata solo per ferire Oylum. La vera vendetta di Selin inizierà in quel momento e la ragazza si colpirà l'occhio da sola per poi andare a denunciare Tolga. Quest'ultimo si troverà di nuovo nei guai e sarà convocato in commissariato, mentre Oltan andrà da sua nuora e le ricorderà di averla aiutata nei momenti difficili. Selin non avrà più intenzione di subire e il suo unico obiettivo sarà far soffrire Tolga e Oylum.

Oylum e Selin: da amiche a nemiche

Nelle puntate in onda in Italia, l'amicizia tra Oylum e Selin è arrivata a un punto di non ritorno.

Le due ragazze erano inseparabili e si consideravano sorelle, ma l'amore per Tolga ha cambiato tutto. Quando Oylum era fidanzata con lui, Selin appoggiava la relazione e spesso ha cercato di aiutare i due a tornare insieme. Quando Oylum ha lasciato Tolga per Behram, però, Selin è entrata in campo e ha iniziato a provare per il ragazzo qualcosa di importante. L'attaccamento di Selin per Tolga è diventato morboso, fino ad arrivare a mentirgli pur di legarlo a sé. La brava ragazza che tutti hanno conosciuto nella prima stagione, presto lascerà spazio ad una donna perfida e senza scrupoli.