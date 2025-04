Nella seconda stagione di Tradimento, il segreto di Mualla non durerà a lungo. Il fatto che abbia seppellito di nascosto il corpo di Behram arriverà alla polizia, che la condurrà in commissariato. Insieme agli agenti, si recherà nel luogo in cui ha seppellito il figlio e Mualla farà mea culpa per tutto ciò che ha commesso.

Behram muore, solo Mualla conosce la verità

Dopo la sparatoria ai suoi danni, Behram continuerà a vivere in stato vegetativo nella sua villa. Mualla si prenderà cura di lui, allestendogli una stanza con dispositivi medici tecnologicamente avanzati.

Saranno giorni molto duri per la famiglia Dicleli, anche perché non sapranno quanto il ragazzo possa rimanere in vita.

Il suo tempo da trascorrere insieme ai suoi cari sarà breve: Behram morirà improvvisamente a causa di alcune complicazioni. In famiglia nessuno saprà niente, solo Mualla ne sarà a conoscenza e non vorrà che nessuno lo scopra. La morte di Behram potrebbe creare un terremoto in famiglia, con Oylum che potrebbe decidere di abbandonare la villa per andarsene via con Can.

Mualla seppellisce Behram in segreto

Mualla dovrà pensare molto in fretta per trovare una soluzione adatta alle sue esigenze. Ha un obiettivo: quello che Can non lascia la sua casa e per far sì che ciò avvenga, Oylum deve sposare Kahraman.

In attesa che ciò accada, Mualla porterà il corpo di Behram in una delle sue tante residenze e lo seppellirà con l'aiuto di alcuni domestici.

Passeranno i giorni e Oylum potrà sposare Kahraman. Il tribunale dichiarerà il divorzio da Behram, con Mualla che farà da sua rappresentante legale, visto che il figlio si "trova in cura in Svizzera".

A Villa Dicleli verrà organizzato un matrimonio molto elegante, che verrà interrotto dall'arrivo della polizia.

Mualla ammette di aver nascosto il corpo di Behram

La polizia accuserà Mualla di aver ucciso e occultato il cadavere di Behram. Nazan e Kahraman non crederanno che la zia possa aver fatto una cosa del genere, ma lei invece ammetterà le sue colpe.

Andrà in commissariato insieme a nipoti e gli avvocati, confessando ciò che ha fatto.

Successivamente, tutti si dirigeranno nel luogo in cui è stato seppellito Behram. Kahraman e Nazan resteranno impressionati nel vedere la bara del cugino aperta e il suo corpo avvolto in un sacchetto nero. Kahraman se la prenderà con la zia per ciò che ha fatto, ma Nazan lo inviterà a non infierire.

Il corpo verrà portato via dalla polizia, mentre il volto di Mualla resterà fermo lì, davanti alla tomba vuota del figlio. Rifletterà su ciò che ha fatto: "Behram, non volevo che ciò accadesse, mi dispiace tanto. Vorrei che tutti partecipassero al tuo funerale, ti prego perdonami, ma dovevo farlo".