Michele rivedrà Agata, che dimostrerà di avere facoltà non comuni nelle puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 aprile.

Le anticipazioni rivelano che Michele sarà turbato dall'ennesimo incontro con la misteriosa donna, ma non è ancora chiaro cosa accadrà. Nel frattempo, Luca sarà tormentato dai dubbi per il suo futuro con Giulia e prenderà una decisione. Ci sarà spazio anche per Samuel, che si concentrerà sulla sua nuova storia con Gabriela.

Michele in difficoltà, Luca tormentato dai dubbi

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che, nella settimana dal 14 al 18 aprile, Michele tornerà al centro delle trame.

Dopo aver capito che Gagliotti ha cancellato i suoi file, Saviani sarà molto deluso. Soffrirà nel vedere andare in fumo il suo lavoro di mesi, ma questa non sarà la sua unica preoccupazione. Il giornalista farà anche fatica a riprendersi dopo l'operazione. In questi momenti difficili, Michele continuerà a pensare ad Agata Rolando, la misteriosa donna che gli è apparsa durante i suoi stati di incoscienza. Il giornalista sarà molto curioso di sapere di chi si tratti e, poco prima di Pasqua, la vedrà nuovamente. In questo incontro, Agata dimostrerà di avere delle facoltà fuori dal comune e Michele ne sarà molto turbato. Le trame non aggiungono altro a questo misterioso personaggio, ma nelle puntate andate in onda è emerso che Agata è una delle volontarie che si occupano dei pazienti del San Filippo.

Ci sarà ampio spazio anche per Luca, che, nel vedere Michele ancora convalescente e in difficoltà, sarà tormentato dai dubbi sul suo futuro. De Santis osserverà Silvia occuparsi di suo marito e penserà che Giulia presto si troverà in difficoltà a causa sua. A questo proposito, Luca prenderà una decisione.

La storia appena nata di Gabriela e Samuel

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per Gabriela, la nuova fidanzata di Samuel interpretata da Astrict Florangel Lorenzo. A quanto pare, la storia tra lei e lo chef del caffè Vulcano decollerà in breve tempo, ma non è detto che Micaela sia uscita per sempre dalla vita di Samuel.

Il viaggio delle gemelle Cirillo servirà a far chiarire le idee a Niko, che capirà di amare Manuela che probabilmente tornerà presto a Napoli. L'assenza di Micaela resta incerta e la ragazza potrebbe ricomparire da un momento all'altro. In assenza delle due sorelle, Nunzio approfitterà per prendere in subaffitto il seminterrato di Palladini. L'appartamento, però, potrebbe interessare anche a Samuel e questo sarà motivo di contesa tra i due amici.

Jimmy, Manuela e Niko saranno una famiglia?

La partenza di Manuela e Micaela metterà alle strette Niko, che dovrà fare i conti con i suoi sentimenti. Il giovane Poggi capirà di voler stare con la sua ex e l'amore trionferà. Niko e Manuela andranno subito a convivere?

Le trame non lo specificano, ma è probabile che la ragazza si trasferisca da Poggi per recuperare tutto il tempo perso. Il rapporto tra lei e Jimmy è da sempre speciale e il ragazzino sarebbe certamente felice di vivere con sua zia. La famiglia che il bambino ha tanto desiderato potrebbe arrivare prima di quanto si pensi. Nel frattempo, resta da capire come si evolveranno le cose per Samuel. Se Micaela dovesse tornare, lo chef potrebbe cadere nuovamente in tentazione. Non si esclude che vedendolo seriamente impegnato con un'altra, anche Micaela come Niko decida di mettere da parte l’orgoglio e le paure per lasciarsi andare ai sentimenti