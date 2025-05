Mediaset conferma il suo grande interesse per le produzioni turche. In virtù dei successi garantiti a Canale 5 in termini di ascolti, nuove serie stanno per arrivare sull’emittente, pronte a far compagnia al pubblico a partire dai prossimi mesi estivi. La notte nel cuore, Frutto Proibito, Il mio nome è Farah e Il coraggio di una donna sono i titoli delle nuove serie presto in onda.

La notte nel cuore e Frutto proibito

La prima delle nuove serie turche che andranno in onda su Canale 5, a partire da domenica 25 maggio, è La notte nel cuore, il cui titolo originale è Siyah Kalp.

La soap ha gli stessi autori di Terra amara e al centro della storia, ambientata in una valle dell'Anatolia, c'è la guerra tra due famiglie nemiche, le cui rivalità dovranno fare i conti con i segreti del passato e un amore proibito tra due membri delle dinastie contrapposte. La coppia proverà in tutti i modi a liberarsi dagli antichi pregiudizi per poter vivere l'amore alla luce del sole, ma la sete di vendetta sarà uno scoglio da superare. La serie vede nel cast degli interpreti già noti dal pubblico italiano, tra cui Aras Aydın, il Behram di Tradimento, e altri volti noti come Bülent Polat ed Erkan Bektaş (interpreti in Terra amara di Gaffur e Abdulkadir).

Frutto proibito, il cui titolo originale è Yasak Elma, vede al centro della trama due sorelle dai caratteri opposti.

Una dolce e ingenua, l'altra spietata e pronta a tutto per ottenere i suoi scopi. Entrambe appartenenti all'alta società turca, dovranno gestire matrimonio, tradimenti e bugie. I colpi di scena saranno numerosi e continui.

Il mio nome è Farah e Il coraggio di una donna

Protagonista de Il mio nome è Farah è Demet Ozdemir, la Sanem di DayDreamer. La trama ruota attorno alla fuga di una donna iraniana, pronta a tutto per proteggere il figlio. La donna incontrerà un uomo legato alla malavita, che sarà capace di nutrire nei suoi confronti sentimenti puri.

La vedova Bahar, invece, è la protagonista de Il coraggio di una donna, che dovrà lottare per proteggere i suoi figli in un mondo in cui alle donne sole non vengono riconosciuti i diritti che spettano loro.

L'amore materno e la forza saranno il filo conduttore della serie.

Mediaset e il sodalizio con le produzioni turche

Tante novità attendono il pubblico di Canale 5, che sta puntando ancora una volta sulle produzioni turche per contrastare la programmazione delle reti avversarie. Finora le scelte Mediaset hanno confermato che i telespettatori amano le turche, che ormai hanno un posto insostituibile nel cuore dei fan. Inoltre, il ritorno di protagonisti di Terra amara o di DayDreamer sul piccolo schermo potrebbe essere un modo per attirare l'interesse degli spettatori.