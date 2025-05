Sezai volterà le spalle a Ipek e andrà via con Guzide nelle prossime puntate di Tradimento: "Non hai più un padre", dirà a sua figlia quando scoprirà che ha finto di togliersi la vita.

Le anticipazioni rivelano che Ipek si ritroverà completamente da sola in quanto anche Oltan la lascerà. La ragazza sarà disperata e pagherà a caro prezzo i suoi errori, mentre Sezai sarà pronto a ricominciare la sua vita con Guzide.

Alti e bassi in arrivo per Guzide e Sezai

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che, per Sezai e Guzide, arriveranno tempi molto difficili.

I due si allontaneranno a causa di Ipek che con le sue false accuse contro Guzide seminerà zizzania nella coppia. Sezai si troverà diviso tra l'amore per sua figlia e per la donna della sua vita e non saprà più a chi credere. Ipek tenterà di togliere la vita a Guzide e quando Sezai lo saprà tacerà questo grave fatto. Sezai rimprovererà duramente sua figlia: "Sei una criminale", ma non la denuncerà. Guzide scoprirà da sola tutta la verità e questo provocherà una gravissima rottura tra lei e Sezai. La donna non vorrà più aver niente a che fare con lui, tanto che interromperà anche la loro collaborazione allo studio. Sezai, per il forte dolore e lo stress, avrà un infarto e questo farà rivalutare le priorità a Guzide.

I due si riavvicineranno, ma Ipek avrà una nuova carta da giocarsi: fingere di togliersi la vita. Sezai sarà angosciato quando leggerà la lettera di addio di Ipek e quando troveranno la sua auto in fondo al fiume perderà ogni speranza. La ragazza, però, sottovaluterà la furbizia di Yesim che scoprirà il suo piano e la screditerà agli occhi di tutti. dopo questo grave episodio, Sezai smetterà di dare retta a Ipek e si renderà conto che Guzide aveva ragione quando gli diceva che la ragazza ha dei problemi mentali. "Fai quello che vuoi, torna in Canada, non mi importa", dirà Sezai a Ipek appena la rivedrà. "Non hai più un padre".

Oltan e Sezai volteranno le spalle a Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento, Ipek si ritroverà completamente sola a causa dei suoi errori.

Sezai non potrà perdonarla per aver simulato il suicidio e Ipek incolperà ancora una volta Guzide. "Hai teso una trappola a mio padre", dirà in lacrime la ragazza, ma Sezai la interromperà. "Non sei più mia figlia", dirà prima di prendere la mani di Guzide e andare via. Ipek non potrà più contare neanche sull'appoggio di Oltan che sarà a dir poco furioso per il suo inganno. L'imprenditore lascerà Ipek accusandola di essere una donna cattiva e spegnerà il telefono per non ricevere più le sue chiamate.

Il piano di Ipek per screditare Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek sta facendo di tutto per allontanare Sezai dalla sua compagna. Dopo aver accusato Guzide di essere la causa della morte di sua madre, Ipek ha messo in atto un piano contro di lei.

Con l'aiuto di Azra e Serra, Ipek ha manomesso una registrazione per screditare Guzide e accusarla pubblicamente di corruzione. Guzide ha già capito che la ragazza ha dei problemi e ha provato a parlarne con Sezai. Quest'ultimo, però, non ha dato importanza alle parole della donna e ha difeso Ipek preferendo credere a sua figlia. L'amore di Sezai per la ragazza gli impedisce di vedere la realtà.