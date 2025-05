La verità sull'agguato a Behram emergerà nella puntata di Tradimento di venerdì 16 maggio, quando si scoprirà che Zelis ha architettato tutto.

Le anticipazioni rivelano che Oylum vedrà il video che la ritrae insieme al sicario di suo marito e griderà la propria innocenza. La ragazza spiegherà che Ozan le ha chiesto di pagare un debito e lei si è recata sul luogo indicato, ignara di ciò che stava per accadere. Una volta a casa di Ozan, Mualla capirà che dietro all'agguato a Behram c'è Zelis, che ha cercato di incastrare Oylum e suo fratello facendo ricadere la colpa su di loro.

Mualla si metterà alla ricerca di Zelis, ma la ragazza sembrerà sparita nel nulla.

Il rapimento di Oylum e la rabbia di Mualla

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Mualla vedrà il video di Oylum con il sicario di Behram e andrà su tutte le furie. La donna ordinerà ai suoi collaboratori di rapire sua nuora e portarla in un luogo segreto. Oylum non riuscirà a spiegarsi il motivo di tanto odio nei suoi confronti e sarà disperata all'idea di essere separata di nuovo dal piccolo Can. Mualla arriverà al nascondiglio di Oylum e sarà agguerrita, certa che la ragazza abbia voluto togliere la vita a Behram. Quando la ragazza vedrà sua suocera, la implorerà di dirle il motivo del suo sequestro e Mualla le spiegherà perché è così furiosa.

"Mi hai portato via il mio unico figlio", dirà la donna con disprezzo, "Ma voglio bene a Can e non ti ucciderò". La ragazza continuerà a non capire e Mualla le mostrerà il video che la incrimina. In quel momento arriveranno anche Kahraman e Nazan, che proveranno a far calmare Mualla per dare a Oylum la possibilità di spiegarsi. "Gli ho dato dei soldi, ma non conosco quest'uomo", urlerà in lacrime la ragazza. Kahraman le assicurerà che non le accadrà nulla e Oylum dirà che Ozan le aveva chiesto di saldare un debito per lui. Mualla, a quel punto, si recherà subito dal fratello di Oylum.

Zelis farà perdere le sue tracce

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 16 maggio, emergerà la verità sull'agguato di Behram.

Mualla, Oylum, Kahraman e Nazan andranno da Ozan a chiedere spiegazioni su quanto è accaduto. Il ragazzo giurerà di non aver mai chiesto a Oylum di pagare quel debito, ma poi si ricorderà un particolare molto importante. Ozan spiegherà che il giorno in cui è arrivato il messaggio a Oylum, lui aveva perso il telefono e Zelis glielo ha fatto ritrovare poco dopo. Sarà ormai chiaro che la colpevole di tutto sia Zelis, anche perché Ozan rivelerà che la moglie gli aveva confidato che Behram aveva tentato di abusare di lei. La dichiarazione di Ozan lascerà emergere un'altra bugia da parte di Zelis. Oylum spiegherà al fratello che Behram non ha mai abusato di sua cognata, ma aveva scoperto un suo tradimento e l'aveva obbligata a essere sincera.

Mualla si metterà alla ricerca di Zelis, ma sembrerà svanita nel nulla.

Kahraman aveva cercato di nascondere il video a Mualla

Nelle puntate precedenti, Celal ha indagato per scoprire chi avesse pagato il sicario che ha fatto fuoco contro Behram. L'uomo è arrivato a ottenere un video che ritrae il sicario con una donna e lo ha mostrato subito a Kahraman. Quando quest'ultimo ha visto Oylum è rimasto senza parole e ha chiesto al suo collaboratore di tacere con Mualla, nascondendogli che quella ragazza era proprio la moglie di Behram. Celal è stato di parola, ma quando poi ha visto Oylum a casa di Mualla si è sentito in colpa e ha mostrato alla signora il video che incastra Oylum.