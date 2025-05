Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide si ritroverà tra le mani alcune foto compromettenti che ritraggono Sezai insieme a un'altra donna, Kadriye. A procurargliele sarà Tarik, che non perderà occasione per dirle che il suo neo-marito ha, in realtà, un'amante da quasi trent'anni.

Tarik vuole allontanare Sezai da Güzide e scopre, con l’aiuto di Neva, che da trent’anni ha un’amante

Tarik vuole che Sezai esca definitivamente dalla vita di Güzide, così cercherà di rovistare nel suo passato per vedere se c'è qualche scheletro nell'armadio. Lo troverà grazie all'aiuto di Neva, la nuova collaboratrice di Sezai.

Anche lei è di Avanos e lo conosce da sempre perché è stata la tata di Ipek.

Grazie alla donna, Tarik scoprirà che Sezai, da ben 30 anni, ha un'amante, Kadriye, conosciuta durante i suoi viaggi ad Ankara. A questo punto, avrà solo bisogno delle prove e Tarik scoprirà che la donna si trova a Istanbul. Ingaggerà un fotografo, chiedendogli di stare fuori dalla casa di Kadriye e di aspettare fino a quando Sezai andrà a trovarla.

Tarik dà a Güzide le foto di Sezai con Kadriye

Arriverà il momento. Il fotografo scatterà le foto, le stamperà e le consegnerà a Tarik. Lui le metterà in una busta e le porterà a casa di Güzide. Le lascerà fuori dalla porta, suonerà il campanello e scapperà. Güzide resterà un po' stupita dal ritrovamento, ma non avrà dubbi sul fatto che sia stato Tarik a lasciargliela: solo lui poteva scrivere Güzide Yenersoy come destinatario.

Dopo trent'anni di matrimonio, non può inoltre non riconoscere la sua calligrafia.

Güzide l'aprirà e vedrà le foto che ritraggono Sezai in atteggiamenti intimi con un'altra donna. Non è nemmeno la prima volta che la vede, perché Kadriye si era già presentata in ufficio da lei per chiederle di assisterla in una battaglia legale per potersi riavvicinare a suo figlio. Güzide resterà senza parole, soprattutto quando vedrà l'immagine di Sezai che sembra baciare Kadriye. Proprio in quel momento, farà il suo ingresso teatrale Tarik.

Tarik provoca Güzide con le foto di Sezai e Kadriye: 'Non sei il suo sogno da 35 anni, ha un'amante da 30'

Tarik si metterà di fronte a Güzide e con il suo modo di fare sfrontato le dirà: "Hai visto che cosa combina il tuo contadino di Avanos?".

La donna non avrà nessuna intenzione di dargli la benché minima soddisfazione e si limiterà a non farsi prendere dal pregiudizio: "Sono convinta che Sezai ha una spiegazione per tutto questo".

Güzide sarà stufa delle supposizioni di Tarik e più volte gli farà vedere la fede nuziale, per ricordarle che ormai è una donna sposata, ma Tarik non sembrerà farsi abbattere: "Sai Güzide, tu credi di essere il sogno di Sezai da 35 anni, ma in realtà lui ha un'amante da 30". Güzide resterà impassibile anche davanti a quelle parole, nonostante inizi a temere che possano essere vere.