Sezai rimprovererà duramente Ipek nelle prossime puntate di Tradimento, ma non la denuncerà: "Sei una criminale, volevi far fuori Guzide".

Le anticipazioni rivelano che, dopo aver tentato di investire Guzide, Ipek si giustificherà con suo padre, spiegandogli di odiarla perché ha fatto soffrire sua madre. In lacrime, Ipek accuserà Sezai di aver tradito sua madre con Guzide, ricordando tutte le sue lacrime di quando era bambina. Sezai si sentirà in colpa e sarà in difficoltà, soprattutto perché Ipek lo metterà di fronte a una scelta: "O io o Guzide".

L'attentato di Ipek a Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che presto Ipek tenterà di togliere la vita a Guzide investendola con un'auto rubata. Fortunatamente, la donna si salverà grazie a una passante che la spingerà oltre la traiettoria. Il fallito tentativo di Ipek farà spaventare molto le persone intorno a Guzide, soprattutto Yesim, che si metterà alla ricerca del colpevole. La donna darà l'incarico a una delle sue collaboratrici, che riuscirà a fare chiarezza grazie a un video. Yesim vedrà che ad attentare alla vita di Guzide è stata Ipek e telefonerà subito a Sezai per informarlo. L'uomo si recherà da Yesim senza dire niente alla sua compagna e quando scoprirà che la figlia era a bordo dell'auto pirata, si renderà conto che Ipek ha dei seri problemi.

Contrariamente a quanto ci si aspettasse, Sezai non parlerà a Guzide di quello che è accaduto né denuncerà sua figlia. L'uomo tornerà a casa e rimprovererà duramente Ipek, mostrandole il video. "Sei una criminale" dirà Sezai, "volevi far fuori Guzide". La ragazza sarà molto dispiaciuta per le parole di suo padre e gli risponderà in lacrime: "Guzide è l'assassina di mia madre".

Il duro confronto tra Sezai e Ipek

Nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà un duro confronto tra Ipek e Sezai. "Hai sposato mia madre per dimenticarla", accuserà la ragazza riferendosi a Guzide, "ma non l'hai mai dimenticata". Sezai si sentirà profondamente in colpa quando la figlia gli dirà che ha passato la sua infanzia a piangere.

"Mia madre ti aspettava giorno e notte", dirà ancora. Sezai spiegherà alla figlia che lui e Guzide hanno perso ogni contatto dopo l'università, ma lei non gli crederà. Ipek continuerà ad accusarlo: "Sono tornata per stare con te ma ti ho trovato con Guzide, non ne posso più". A quel punto, Ipek metterà Sezai di fronte a una scelta: "O io o Guzide". La ragazza correrà a piangere in camera sua e confiderà alla tata che proverà ancora a far fuori Guzide finché non raggiungerà il suo obiettivo.

Ipek ha già iniziato la sua vendetta contro Guzide

Nelle puntate in onda in Italia, Ipek ha già dimostrato di odiare Guzide, ma Sezai ignora i suoi reali sentimenti. Oltre a incolpare Guzide di essere la causa della morte di sua madre, Ipek ha organizzato un complotto per screditarla.

La ragazza, con l'aiuto di Serra e Azra, ha mandato allo studio di Guzide un finto cliente per poter registrare una conversazione da manipolare. Dopo pochi giorni, Guzide è finita di nuovo sui giornali con una pesante accusa di corruzione e un file audio che dimostrava il grave reato.