Le prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da martedì 1 a sabato 5 luglio alle 13:45, promettono emozioni intense. Al centro della scena ci sarà Eric, il patriarca della famiglia Forrester, che affronta un delicatissimo intervento chirurgico. Mentre Bridget e Thorne cercano di rimanere ottimisti, Ridge si trova a fare i conti con il peso delle sue decisioni. Nel frattempo Luna rivela i suoi sentimenti a R.J., in un momento di tenerezza in mezzo alla tempesta. Gli snodi narrativi si preannunciano ricchi di pathos, in particolare la storyline di Eric coinvolgerà tutti i personaggi principali, creando nuovi intrecci e tensioni familiari.

Eric Forrester tra la vita e la morte

Mentre Eric lotta per la vita in ospedale, i suoi familiari vivono momenti di apprensione e speranza. Bridget ottiene il permesso di assistere Finn in sala operatoria, mentre Thorne si scontra con Ridge per essere stato tenuto all'oscuro della gravità delle condizioni del padre. Eric è sottoposto a una terapia sperimentale che, sebbene inizialmente sembri avere successo, si complica con un'importante emorragia e un arresto cardiaco.

Nonostante gli sforzi dei medici, Eric rimane in condizioni critiche, collegato a un respiratore. In queste ore difficili, la famiglia Forrester si stringe attorno al capostipite, ognuno manifestando a modo suo amore e paura. La tensione tra i fratelli e le differenze di visione mettono in luce vecchie ferite mai del tutto rimarginate.

Ridge diviso tra colpa e speranza

Ridge è tormentato dalla colpa per aver autorizzato l'intervento contro i desideri di Eric, che aveva espresso la volontà di non essere mantenuto in vita artificialmente. Le pressioni di Donna, Steffy e Brooke lo hanno spinto a prendere una decisione difficile, ma adesso il peso di quella scelta grava pesantemente su di lui. Mentre la famiglia attende notizie, Ridge non riesce a darsi pace, temendo di aver stravolto le ultime volontà del padre per egoismo. Nel frattempo R.J. trova conforto in Luna, che gli regala una fotografia significativa e gli dichiara il suo amore, ricambiato.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell'episodio precedente di Beautiful Eric aveva organizzato una serata di addio con la famiglia, apparendo felice e sereno.

Tuttavia un improvviso malore lo ha portato in ospedale, dove Ridge ha inizialmente deciso di rispettare le sue volontà e staccare il respiratore. Ma un segnale di vita di Eric ha spinto Ridge a cambiare idea e consentire l'intervento, nonostante il dolore e le pressioni dei familiari. R.J. intanto ha trascorso il tempo alla Forrester in compagnia di Luna e Poppy, cercando di distrarsi in attesa di notizie dal padre.