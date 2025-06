Le anticipazioni di ciò che accadrà nelle puntate della soap turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 23 al 27 giugno 2025, dicono che Hatice (Bennu Yıldırımlar) tenterà di farla finita, dopo aver cercato di rianimare la figlia Sirin (Seray Kaya). Fortunatamente entrambe si salveranno, a seguito del ricovero d’urgenza in ospedale.

Hatice in terapia intensiva, Arif respinge Bersan

Bahar cercherà di mantenere la calma, quando Yusuf le ribadirà di dover lasciare casa. Intanto, Hatice troverà la figlia Sirin in fin di vita. In particolare, tutto comincerà quando la ragazza scoprirà che sua madre le ha nascosto di essersi occupata dei nipoti Nisan e Doruk rimasti a casa con la febbre altissima.

In preda alla furia, Sirin oltre a distruggere tutta la casa, si ferirà ai polsi e ai piedi fino a perdere i sensi. A quel punto, Hatice farà ritorno a casa e si pugnalerà al basso ventre con la convinzione che sua figlia sia morta: per fortuna sarà fondamentale l'arrivo dei soccorsi. Mentre Sirin si riprenderà, sua madre finirà in terapia intensiva dopo essere stata operata.

Nel contempo, Bahar si ricorderà di quando aveva scambiato Julide, la madre di Sarp per l'amante dell'uomo.

Successivamente, Hikmet convincerà Yusuf a non sfrattare Bahar. Poco dopo, quest’ultima apprenderà che sua madre Hatice e la sua sorellastra Sirin sono finite in ospedale. Tuttavia, Enver impedirà a Bahar di far visita alla moglie, per non far infuriare la figlia Sirin.

Intanto, dopo essere tornata nel quartiere, Bersan verrà respinta da Arif, visto che si rifiuterà di parlare con lei.

Sirin alla ricerca del cellulare di Sarp, Jale svela di non amare più suo marito Musa

Appena verrà dimessa dall'ospedale, Sirin si metterà alla disperata ricerca del cellulare di Sarp per non far venire alla luce la verità sul decesso dell’uomo, appena capirà che è finito nelle mani di suo padre Enver.

Nel frattempo, Bahar racconterà ai figli Nisan e Doruk il giorno del suo matrimonio e il primo viaggio fatto con loro padre Sarp.

Dopo aver avuto l’ennesimo litigio con suo marito Musa, la dottoressa Jale rivelerà a Sinan di non amarlo più.

Bahar aveva chiesto a Enver di occuparsi dei suoi figli

In realtà, per non assentarsi al lavoro, Bahar aveva chiesto al signor Enver di badare ai suoi figli Doruk e Nisan per qualche ora. L’uomo però si è visto costretto a chiedere aiuto alla moglie Hatice, che ha accettato di preparare un pranzo ai nipotini all’oscuro della figlia Sirin. La donna, infatti in precedenza era rimasta ferma nella sua decisione, visto che aveva assicurato ai suoi cari di non voler accogliere i bambini e la figlia Bahar nella sua vita.