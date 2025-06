Sarp ha una nuova vita in una casa lussuosa con una bella compagna: è quanto emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Bahar vivrà con Hatice, mentre Sirin non accetterà più questa situazione. Dopo aver visto sua madre riappacificarsi con Bahar, Sirin si inventerà un incidente per attirare l'attenzione dei suoi genitori e farli sentire in colpa. Nel frattempo, si scoprirà che Sarp non è morto, come tutti credono, ma sta bene e ha una nuova compagna.

L'ennesimo inganno di Sirin

Le anticipazioni annunciano importanti colpi di scena per i protagonisti.

Innanzitutto, Bahar finirà in gravi condizioni in ospedale ed Enver e Hatice scopriranno che è malata. Saranno momenti molto difficili per i piccoli Doruk e Nisan, che temeranno seriamente di perdere la loro mamma, ma non saranno gli unici a soffrire. Anche Arif avrà molta paura, tanto che passerà la notte in ospedale in corridoio anche quando Bahar si sarà svegliata.

soffrire più di tutti, però, sarà Hatice, che chiederà perdono a Bahar. La donna si sentirà profondamente in colpa per la situazione di sua figlia e per la prima volta le aprirà il suo cuore. Hatice e Bahar si scioglieranno in un abbraccio che sembrerà mettere fine a tutti i loro litigi. La svolta positiva non piacerà affatto a Sirin, che tornerà alla carica con un nuovo piano per mettere in difficoltà i suoi genitori, troppo presi da Bahar.

Quest'ultima sarà dimessa e tornerà a vivere sotto lo stesso tetto di sua sorella. Sirin saluterà la famiglia per trascorrere una serata con Levent ma non farà ritorno. Quando Hatice si sveglierà alle cinque del mattino e vedrà che sua figlia non è nel suo letto sarà terrorizzata all'idea di un'altra tragedia. Lei ed Enver la cercheranno ovunque e saranno disperati, mentre Bahar si sentirà responsabile. Sirin starà benissimo, ma con l'aiuto di Levent si procurerà delle finte ferite per poter tornare a casa e fingere di aver avuto un incidente. Nel frattempo, emergerà una verità che potrebbe cambiare per sempre la vita di Bahar.

Bahar e Arif sempre più vicini

Si scoprirà che mentre Bahar soffre, Sarp è vivo e vegeto.

L'uomo si troverà in una casa lussuosa in compagnia di una bella donna e sembrerà felice con lei. Sarp prenderà la sua macchina e, fermandosi a un semaforo, si ritroverà proprio accanto all'autobus che Bahar e i suoi figli hanno appena preso.

La splendida vita di Sarp sembrerà nascondere delle ombre, perché l'uomo non riuscirà a dormire e sarà tormentato da qualcosa. Nel frattempo, Bahar sarà sempre più vicina ad Arif che diventerà un punto di riferimento per lei e i suoi bambini che lo adorano.

Sirin ha assistito alla caduta di Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar è convinta di aver perso Sarp a causa di una rissa sul traghetto. La donna ha sempre tenuto vivo il ricordo di suo marito nei suoi figli e Sarp fa parte della loro vita attraverso i racconti di Bahar.

Sirin è l'unica a sapere che la scomparsa di Sarp è stata provocata da lei.

Quel giorno la ragazza ha tentato l'ennesimo approccio con Sarp che l'ha rifiutata ripetendo che ama sua moglie. Sirin si è messa a urlare di essere appena stata molestata e Sarp è stato aggredito dagli altri passeggeri. Durante lo scontro l'uomo è caduto in mare e tutti pensano che sia morto.