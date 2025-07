Bahar caccerà Enver nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 10 luglio: "Stai lontano da noi", gli dirà dopo averlo rimproverato per essersi negato al telefono per giorni.

Le anticipazioni rivelano che Enver si concentrerà sulla sua famiglia, ma la nostalgia di Doruk e Nisan prenderà il sopravvento e l'uomo tornerà a trovarli. La visita sarà molto gradita dai bambini, ma non da Bahar che sarà furiosa con Enver per non esserci stato nel momento del bisogno. Nel frattempo la malattia di Bahar inizierà a dare i primi sintomi.

Una vita non facile per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bersan nasconderà della droga in casa di Bahar fingendo di farle una visita di cortesia. Appena Arif vedrà uscire la donna dal palazzo capirà che la sua ex non ha delle buone intenzioni e la affronterà duramente. "Non tornare mai più", dirà l'uomo a Bersan che sarà piuttosto infastidita dal suo tono e andrà via. Nel frattempo, Bahar inizierà ad avere dei sintomi importanti della malattia perché perderà l'equilibrio e rischierà di cadere, ma continuerà a sforzarsi per non lasciar trasparire nulla davanti ai bambini. Come se non bastasse, mentre Doruk e Nisan dormiranno, Sirin continuerà a tormentare Bahar con le chiamate anonime.

L'indomani, la donna e i suoi bambini usciranno come sempre di corsa per andare a scuola, mentre Enver si metterà a frugare nella stanza di Sirin alla ricerca del diario di sua figlia, ma non riuscirà a trovarlo e si rimetterà al lavoro. Guardare alcune stoffe riporterà alla memoria di Enver i bei momenti trascorsi con Doruk e Nisan e la nostalgia prenderà il sopravvento. L'uomo si recherà a casa di Bahar e la aspetterà alla caffetteria di Arif a cui confiderà che considera la donna sua figlia.

La nostalgia di Enver per i bambini

Nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 10 luglio, Enver sarà accolto dai bambini con un grande abbraccio. Doruk e Nisan saranno molto felici e diranno al nonno che lo hanno aspettato tanto.

Enver darà ai bambini una torta e della frutta, ma Bahar non sembrerà affatto felice della sua visita. La donna chiederà ai suoi figli di andare a casa e affronterà Enver con severità. "Non puoi apparire e sparire come vuoi", dirà Bahar. Enver proverà a ricordare alla donna la delicata situazione familiare con Sirin, ma Bahar non potrà perdonare. "Sai che se ti chiamo ho davvero bisogno di te", dirà, "Mi sono successe tante cose brutte e tu non c'eri". Enver chiederà alla donna cosa sia successo nei giorni in cui lui non ha risposto alle sue chiamate. Bahar inizierà col dire che è stata scippata e ha perso tutto: "Sono rimasta per strada, ferita, e ti ho chiamato ma non hai risposto", spiegherà.

La donna proseguirà con il racconto di quei terribili momenti: "In quelle condizioni mi sono trascinata per chilometri e ho capito di non avere nessuno a questo mondo". "Ora sei qui e dici che ti mancano i bambini", dirà Bahar, "Doruk è scomparso e lo abbiamo cercato per ore". Enver si renderà conto di essere stato assente in momenti davvero importanti e si sentirà in colpa, ma la sua richiesta di perdono non servirà a risolvere le cose. "Hai scelto la tua famiglia e ti capisco" dirà Bahar, "Ma non posso permetterti di illudere ancora i miei figli, hai spezzato il loro cuore". "Stai lontano da noi, concluderà la donna lasciando Enver in lacrime.

Perché Bahar è così arrabbiata con Enver?

Nelle scorse puntate, Bahar ha dovuto affrontare delle prove molto dure e si è resa conto di non poter contare su Enver.

La donna è andata a prelevare lo stipendio e a pochi metri dallo sportello è stata scippata. Bahar ha perso tutto quello che aveva, inclusi i documenti, ed è stata ferita a un ginocchio che non smetteva di sanguinare. La donna si è sentita davvero persa e l'unica persona a cui poteva chiedere aiuto era Enver, ma lui non ha risposto al telefono. L'uomo ha dovuto scegliere tra la serenità familiare o Bahar e in quel momento non ha pensato che fosse importante rispondere. La donna non ha detto nulla a Enver, ma dopo il suo ferimento ha anche scoperto di avere dei problemi di salute. Il risentimento di Bahar non è dovuto tanto alla mancata risposta dell'uomo, quanto al dispiacere dei suoi figli che spesso chiedevano di Enver. Doruk e Nisan si sono affezionati a lui come se fosse il loro nonno e dover spiegare loro il motivo della sua assenza non è stato facile per Bahar.