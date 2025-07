Bersan andrà a far visita a Bahar e ai suoi bambini nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 9 luglio e nasconderà della droga in una delle scatole della casa.

Le anticipazioni rivelano che Bersan vedrà in Bahar una possibile rivale in amore visto il suo interesse ancora vivo per Arif. Per sbarazzarsi di lei, la vicina di casa tenterà di farla finire nei guai con la giustizia. Bahar, intanto, avrà anche altri problemi a cui pensare: i medici, infatti, le diagnosticheranno un'anemia aplastica che richiederà un trapianto di midollo.

Bahar scoprirà di avere una malattia grave del sangue

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar effettuerà delle analisi e scoprirà di essere malata. La dottoressa Jale e il suo collega parleranno in modo molto chiaro alla donna: ha un'anemia aplastica e dovrà stare attenta a non ferirsi. Bahar, inoltre, verrà a sapere che la sua situazione è grave e appena sarà possibile bisognerà sottoporsi a trapianto di midollo osseo. La madre di Doruk e Nisan sarà molto preoccupata per il suo futuro e quello dei bambini, anche perché sentirà di non poter contare su nessuno. Bahar porterà i suoi bambini al centro commerciale con Yeliz e penserà di confidare a lei quanto ha scoperto sul suo stato di salute.

La migliore amica di Bahar, però, la precederà parlandole dei suoi problemi e rivelandole che suo marito Teoman la tradisce. Yeliz scoppierà a piangere, delusa dall'uomo che ha sposato da poco tempo. Intanto, Sirin presenterà ai suoi genitori Levent come il suo nuovo fidanzato. Hatice ed Enver vorranno sapere qualcosa in più di lui e Sirin descriverà la sua vita pensando a Arif: dirà che Levent e la sua famiglia hanno appartamenti e si occupano di una caffetteria. La ragazza spererà che in questo modo i suoi genitori si fideranno di più di lei e penseranno che abbia dimenticato completamente Sarp.

Un'ospite inaspettata per Bahar e i suoi bambini

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 9 luglio, Bahar si troverà a casa con i suoi bambini a cenare quando alla sua porta busserà Bersan.

La vicina di casa porterà del börek che renderà molto felici Nisan e Doruk. Bahar farà accomodare la sua ospite mentre taglierà il börek e lo servirà. Bersan conoscerà meglio i bambini che saranno entusiasti per la sua visita e mangeranno con gusto il piatto che ha portato per loro. La vicina di casa conoscerà meglio anche Bahar facendole della domanda sulla sua vita e si chiederà come mai si trovi in un quartiere così malfamato. Bersan proseguirà raccontando a Bahar che prima lei era fidanzata con Arif ma la loro storia d'amore è finita perché lei ha sposato un altro uomo ed è andata via. La donna proverà a mettere in guardia Bahar, dicendole che Arif non dà tregua a nessuna donna e certamente proverà a corteggiarla.

Dopo aver bevuto il caffè, la padrona di casa si alzerà per controllare i suoi bambini che sono andati in camera e Bersan resterà da sola. La donna approfitterà del momento per nascondere della droga in una scatola di Bahar e poco dopo andrà via con una scusa. Bersan ringrazierà per l'ospitalità e inviterà Bahar ad andare a trovarla appena può.

Perché Bersan vuole mettere nei guai Bahar?

Bersan è tornata da poco a vivere nel quartiere dai suoi genitori e ha subito notato la presenza di Bahar e i suoi bambini nella casa di fronte. Per Bersan è stato impossibile non provare gelosia nei suoi confronti, perché Arif è molto affettuoso con Doruk e Nisan e si vocifera di una possibile storia d'amore tra lui e Bahar.

Anni prima, Bersan era fidanzata con Arif e lo ha lasciato per sposare il suo migliore amico che aveva una posizione economica decisamente migliore. Adesso il matrimonio è fallito e Bersan si è resa conto di aver commesso un grave errore nel lasciare Arif. Tornare indietro, però, non è affatto semplice, sia perché adesso è arrivata Bahar e sia perché Arif ha chiuso con il passato dopo aver sofferto molto per lei. Bersan spera che nascondendo la sostanza in casa di Bahar, quest'ultima venga arrestata e quindi le lasci campo libero con il suo ex.