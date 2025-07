Melek scoprirà di aspettare un figlio da Cihan nelle prossime puntate de La notte nel cuore e sarà disperata.

Le anticipazioni rivelano che Melek e Cihan saranno molto lontani quando lei scoprirà la sua gravidanza. Il ragazzo, infatti, sarà convito di essere stato raggirato da Melek e non vorrà più avere nulla a che fare con lui. La ragazza andrà da Cihan, pronta a dirgli tutto, ma non riuscirà a rivelargli che diventerà padre. Lui, infatti, la aggredirà subito con le sue accuse e non le permetterà di aprirsi.

Scoperti gli inganni di Samet e Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che gli equilibri della famiglia Sansalan andranno completamente distrutti. Il castello di bugie costruito da Samet e Hikmet per tenere in piedi il matrimonio dei loro figli crollerà inesorabilmente grazie a Tahsin e Nihayet. L'uomo andrà dal suo socio e rivelerà a Cihan che Samet è guarito dal cancro due anni prima, lasciando il ragazzo senza parole. Nihayet, invece, andrà da Sevilay e le dirà che Hikmet non è sua madre e che lei è stata adottata. Cihan sarà furioso con suo padre, ma Sevilay non sarà da meno. La ragazza entrerà in cucina e prenderà un grosso coltello, dirigendosi da Hikmet. Sevilay metterà la donna con le spalle al muro e minaccerà di toglierle la vita se non le dirà chi è il suo vero padre.

Hikmet non parlerà, ma le sue lacrime faranno compassione alla ragazza che le risparmierà la vita. Le novità non finiranno qui, perché nel frattempo Melek, ignara di quello che accade a casa Sansalan, scoprirà di essere incinta di Cihan e sarà terrorizzata. La ragazza scoppierà a piangere e la domestica di Tahsin capirà subito il suo malessere.

La disperazione di Melek e il rifiuto di Cihan

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la domestica di Tahsin ascolterà lo sfogo di Melek e le sarà di grande aiuto. La donna spiegherà alla ragazza di aver vissuto una situazione simile e la inviterà a seguire il suo cuore senza pensare a cosa sarebbe giusto o sbagliato fare. Melek rifletterà a lungo sul da farsi e passerà molto tempo da sola, ma poi prenderà la macchina e seguirà Cihan.

Quest'ultimo, però non sarà più il ragazzo dolce che conosceva e, pensando di essere stato raggirato da Melek, le chiederà cos'altro vuole dalla sua vita, insinuando l'ennesimo piano contro la sua famiglia. Cihan avrà solo parole di risentimento per la ragazza e la accuserà di essere una bugiarda che si è infiltrata in casa sua. Melek non riuscirà a parlare della sua gravidanza e andrà via in lacrime. Sopraffatta dal dolore, la ragazza andrà sull'orlo di un burrone per farla finita, ma fortunatamente cambierà idea e tornerà a casa.

Il segreto di Sumru è nelle mani di Hikmet

Nelle puntate in onda in Italia, Esat è sempre più sospettoso nei confronti di Nuh e Melek e più volte li ha accusati di essere degli impostori davanti a tutta la famiglia.

Sumru e Nihayet hanno provato a difendere i gemelli, ma le insinuazioni di Esat hanno destato il dubbio in Hikmet. Quest'ultima ha deciso di indagare seriamente e si è recata in un centro in cui Melek lavorava come fisioterapista. Qui, Hikmet ha fatto delle domande ed ha ottenuto il nome del paese di origine dei due ragazzi. Per la donna è stato molto facile arrivare alla loro casa e chiedendo alla loro vicina ha scoperto tutta la loro storia. Hikmet ha così appreso che Melek e Nuh sono stati abbandonati da piccoli e che sono cresciuti con la nonna. La sorella di Samet ha raggiunto il suo scopo quando ha capito che la madre dei gemelli è Sumru. Adesso Hikmet ha in pugno sua cognata e il suo scopo è riappropriarsi di tutta la proprietà Sansalan.