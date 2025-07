Alonso sarà molto dispiaciuto per le dimissioni di Romulo nella puntata de La Promessa di martedì 22 luglio: "Perdo un amico", dirà a Ricardo.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo proverà a convincere Alonso a riassumere Pia in modo da non perdere Romulo. Il marchese, però, sarà irremovibile e accetterà di fare a meno del maggiordomo pur di non contraddire Cruz. Nel frattempo, Jana e don Samuel si incontreranno al palazzo.

Ricardo proverà a convincere Alonso a far tornare Pia e Romulo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Romulo dirà addio ad Alonso per solidarietà nei confronti di Pia.

Cruz e suo marito non vorranno saperne di riassumere l'ex governante e questo spingerà Romulo a rassegnare le sue dimissioni. La decisione del maggiordomo turberà tutti, ma Ricardo spererà ancora in un cambio di programma. L'uomo andrà a parlare con Alonso per capire se la situazione sia davvero irreversibile come si pensa. Il marchese confermerà a Ricardo che il signor Baeza non ha cambiato idea e che non tornerà sui suoi passi. "Per me è più di un dipendente, perdo un amico" dirà Alonso dispiaciuto. Ricardo spiegherà al marchese che Romulo ha agito per amicizia nei confronti di Pia e quindi basterebbe riassumere lei per far tornare il maggiordomo. Il marchese sarà infastidito dalle parole di Ricardo: "Io e mia moglie non ci arrenderemo", dirà.

Ricardo continuerà a tessere le lodi di Romulo, sottolineando che senza di lui al palazzo non sarà più lo stesso.

Jana rivedrà don Samuel al palazzo

Nella puntata de La Promessa in onda martedì 22 luglio, Alonso sarà irremovibile e Ricardo smetterà di insistere. L'uomo prometterà al marchese che si impegnerà al massimo sul lavoro per non far sentire la mancanza di Romulo. Nel frattempo, don Samuel parlerà con Jana che gli confiderà di non lavorare più come prima. La ragazza spiegherà al prete che non le vengono più assegnati i compiti di una volta da quando si è fidanzata con Manuel. "Devi abituarti, non hai altra scelta", dirà il prete alla ragazza. Don Samuel chiederà a Jana di dargli del tu e le dirà di aver perdonato il fatto che volesse sposare Manuel di nascosto, senza dirgli che si trattava del marchesino.

"So che sei molto innamorata, i tuoi occhi splendono", dirà l'uomo approvando il suo fidanzamento.

Il ritorno di Pia e la severità di Cruz

Nelle puntate precedenti, Pia è tornata a La Promessa per chiedere un lavoro. Romulo si è impegnato a parlare con Alonso, ma le aspettative sono state deluse. Il maggiordomo, infatti, ha trovato un muro di fronte a sé. Il marchese ha spiegato che Cruz non avrebbe mai ripreso Pia a lavorare per lei, perché quando la donna si è finta morta non è stata messa al corrente del suo piano. Alonso ha confidato a Romulo che del personale si è sempre occupata Cruz e che non intende contraddirla. Il marchese e sua moglie, infatti, stanno attraversando una crisi senza precedenti e Alonso sta facendo di tutto per tornare in pace con Cruz.