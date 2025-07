Romulo andrà a dire addio ad Alonso rassegnando le dimissioni nella puntata de La Promessa in onda giovedì 17 luglio: "Il mio tempo al palazzo è finito".

Le anticipazioni rivelano che il maggiordomo riconoscerà tutto ciò che ha ricevuto dai marchesi, ma non potrà ignorare il grande torto subito da Pia. Romulo non accetterà che Cruz e Alonso abbiano negato alla sua amica di tornare a lavorare per loro. Per solidarietà nei confronti di Pia, deciderà di rinunciare al suo lavoro dai De Lujan. Alonso sarà dispiaciuto, ma non potrà trattenerlo.

Il netto rifiuto di Cruz e Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che, al suo ritorno al palazzo, Romulo sarà accolto a braccia aperte dalla servitù. L'uomo potrà rivedere anche Pia e le prometterà che, appena possibile, parlerà con Alonso della sua riassunzione. Tuttavia, le cose non andranno come sperato. Alonso spiegherà al maggiordomo che Cruz ha sempre l'ultima parola sul personale e lei non vuole assolutamente che Pia torni a lavorare per i De Lujan. "Ho già problemi nel mio matrimonio e non voglio aggiungerne altri", dirà Alonso, dispiaciuto nel rifiutare la richiesta di Romulo. Quest'ultimo comprenderà lo stato d'animo del marchese, che sarà triste per la sua crisi coniugale e per le voci del suo tradimento con Maria Antonia, che si fanno sempre più insistenti.

Romulo non sentirà di insistere e si ritroverà a consolare Alonso per i suoi problemi coniugali. Quando Pia tornerà a La Promessa, toccherà al maggiordomo darle la pessima notizia. Romulo accoglierà la sua amica con un caffè e le dirà subito che Alonso ha rifiutato la sua riassunzione. Pia apprezzerà lo sforzo del maggiordomo e si aspettava che Cruz avrebbe osteggiato il suo ritorno.

La drastica decisione di Romulo

Nella puntata de La Promessa di giovedì 17 luglio, Pia parlerà a Romulo dei suoi progetti per il futuro e la sua intenzione di partire. "Devo cercare un lavoro e portare con me mio figlio" dirà la donna, "E lontano da qui sarà più semplice". Romulo sarà dispiaciuto per la decisione di Pia e non resterà con le mani in mano.

Appena la donna andrà via, il maggiordomo andrà a parlare con Alonso: "Il mio tempo al palazzo è finito". Romulo ringrazierà il marchese per il grande aiuto ricevuto in carcere. Alonso sarà sorpreso: "C'è qualcosa che posso fare per trattenerti?". Romulo spiegherà di aver trovato una famiglia al palazzo, ma è costretto a dare le sue dimissioni perché considera il licenziamento di Pia una grave ingiustizia che non può ignorare.

Romulo e Pia legati da un affetto speciale

Romulo è sempre stato legato a Pia e tra i due è nata un'amicizia speciale, soprattutto quando la governante ha rischiato la vita. Pia ha dovuto combattere contro l'incubo di un marito ossessivo e violento, che ha provato a toglierle la vita.

Gregorio è finito in carcere, ma la paura è tornata appena l'uomo ha scontato il suo debito con la giustizia. Pia si è ritrovata a fare i conti con le minacce di suo marito, che le ha promesso di portarla via contro la sua volontà. Per evitare il peggio, Pia ha inscenato la sua morte e si è nascosta con la complicità di Jana, Romulo e Alonso. Quando Gregorio ha scoperto che sua moglie era ancora viva, però, è tornato a cercarla e l'incubo è ritornato. Romulo ha confessato di aver tolto la vita a Gregorio e per questo è finito in carcere, ma Manuel è riuscito a liberarlo corrompendo il sergente Burdina. Cruz non vuole che Pia torni a lavorare per lei perché quando ha messo in scena la sua morte non l'ha informata del suo piano.