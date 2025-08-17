Le trame delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma da lunedì 18 a venerdì 22 agosto su Canale 5 rivelano che Halit trascorrerà un momento di passione con Ender dopo averle fatto una scenata di gelosia. Yildiz, invece, rimarrà sconvolta in seguito al ritorno del suo ex marito Kemal nella sua vita.

Yildiz è sconvolta dal ritorno di Kemal

Le anticipazioni rivelano che il giovane Kemal verrà assunto come autista da Halit. Yildiz apparirà sconvolta quando si troverà davanti il suo ex marito. La donna cercherà in tutti i modi di convincere Halit a licenziarlo.

Halit rifiuterà di eseguire la richiesta di sua moglie, essendo all'oscuro che in passato erano stati sposati.

Intanto Zehra si convincerà che Alihan abbia una nuova fidanzata solo per averlo visto insieme ad Hira. Allo stesso tempo, Zeynep accetterà di fidanzarsi con Cem dopo aver capito che Tasdemir ha iniziato una storia con un'altra. La donna sarà poi costretta ad abbandonare il suo appartamento e prendere alloggio da Yildiz. Sarà qui che Zeynep confiderà alla sorella di non essere innamorata di Cem e di volerglielo confessare.

Halit cede alla passione con Ender

Successivamente Zehra riuscirà a convincere Halit a farla lavorare per Ender. La ragazza inizierà a fare delle battute nei confronti di Yildiz una volta entrata in casa sua.

Anche Kemal si rivelerà una vera e propria minaccia per la sorella di Zeynep, che a questo punto proverà ad incastrarlo per furto.

Ender, invece, si recherà nell'ufficio di Halit per parlare di affari quando sopraggiungerà Bulent che le farà molti complimenti. Argun apparirà molto geloso dell'ex moglie, finendo per condividere con lei un momento di passione. Ender crederà di aver rapito nuovamente il cuore di Halit, che però affermerà di essere ancora innamorato di Yildiz.

Alihan ha chiesto a Zeynep di tornare insieme

Intanto, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit che sono state trasmesse ad agosto su Canale 5, Halit ha dimostrato di essere ancora innamorato di Yildiz nonostante spesso lo faccia arrabbiare.

Defne ha approfittato di questo momento per corteggiare l'imprenditore anche se poi è stata respinta con fermezza da lui.

Nel frattempo, Zerrin ha chiesto a Caner di sorvegliare Alihan e Zeynep perché teme un loro ritorno di fiamma. Tasdemir è apparso deciso a parlare con la sua ex fidanzata, non vedendo l'ora di rinchiudersi in ascensore per avere un confronto. Alihan ha dichiarato il suo amore a Zeynep, chiedendole di tornare insieme.

Kemal, invece, ha fatto il suo arrivo ad Istanbul con l'intenzione d'incontrare Ender. L'uomo è apparso deciso a vendicarsi della sua ex moglie Yildiz.