Belen Rodriguez si é raccontata a Belve, dove nella nuova intervista ha ammesso di non stimare più Stefano De Martino oltre a dichiararsi single. Incalzata da Francesca Fagnani, ha poi confermato di aver avuto una rottura nei rapporti con la sorella Cecilia Rodriguez.

Belen Rodriguez si racconta a Belve

Belen Rodriguez é stata ospite in studio a Belve, nella puntata di Martedì 28 ottobre. Per l'occasione, ha parlato di sé sotto diversi punti di vista e in particolare di una lite avuta con Cecilia Rodriguez. La rottura tra le sorelle si sarebbe verificata per un errore commesso verso la sorella minore.

"Se non ci siamo sentite per un periodo piuttosto lungo? Sì è successo, come litigano in tutte le famiglie, ci siamo prese male ed è capitato così", ha esordito rivelando la sua versione. Nei mesi della prima gravidanza, quindi, Cecilia non le avrebbe voluto parlare per un lungo periodo, proprio come rivelato da un recente gossip. Chiamata a definire la sua personalità, Belen si é dichiarata bella e talentuosa in più aspetti, seppur ammettendo di non avere un particolare talento eccezionale.

É poi passata alle rivelazioni sugli amori, menzionando colui che ritiene il più grande amore nella sua vita, Marco Borriello. Ma non solo. Su Stefano De Martino ha fatto sapere che ha smesso di stimarlo, nonostante l'ex marito sia comunque il padre del loro primogenito figlio Santiago.

Rodriguez tradita da De Martino: la rivelazione

"Ho amato più di quanto sia stata amata", ha sostenuto parlando dei suoi amori, fino a menzionare Borriello: "Solo con Marco Borriello ci siamo amati nello stesso modo.". Le Réunion familiari avute con Stefano, invece, erano dettate dalla volontà di mantenere la famiglia unita, in primis per il bene del figlio Santiago. Ma indipendentemente dal sogno di un'unità familiare custodita nel cassetto, l'argentina non tornerebbe oggi a fare coppia con Stefano.

Come ha sostenuto tra le dichiarazioni, l'ex marito sarebbe stato abile apparendo credibile ai suoi occhi quando le prometteva fedeltà. Ciononostante non nutre del risentimento verso di lui e ha sottolineato, però, di non riuscire più a stimarlo.

Dietro alla delusione che Belen ha maturato verso Stefano, vi sarebbe un passato di diversi tradimenti che la modella avrebbe subito dall'ex in amore.

I sospetti tradimenti top secret

E a parlare nel merito é stato Alessandro Rosica, che in un post tra le Instagram stories ha menzionato le due celebrità con cui Stefano avrebbe tradito Belen.

"Oggi ve lo dirò un’altra volta: Alessia e Antonella sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen.", si legge tra le righe della verità del blogger. La dichiarazione, poi, prosegue: "Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire".