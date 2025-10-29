La puntata di Un posto al sole di mercoledì 29 ottobre ha presentato una novità che ha spiazzato molti spettatori. Nei minuti finali, la piccola Irene, figlia di Filippo e Serena e nipote di Roberto Ferri, è apparsa con un nuovo volto.

Il recasting del giovane personaggio non era stato annunciato e nella trama non sono stati inseriti elementi che lo evidenziassero. Semplicemente la bambina è tornata in scena, dopo una lunga assenza, con un viso diverso e senza che venisse fornita alcuna spiegazione.

Da oggi quindi Irene Sartori non sarà più interpretata da Greta Putaturo.

Al suo posto arriva la giovane Elsa Mastrocinque, che avrà modo di farsi conoscere meglio dal pubblico nelle prossime puntate.

Benvenuta Elsa

Gli arresti domiciliari di Roberto hanno fornito l'espediente narrativo per mostrare agli spettatori la "nuova" Irene. Lei e sua sorella Elisabetta avevano infatti voglia di rivedere il nonno e così si sono recate a casa sua insieme ai genitori per mostrare loro dei disegni. Irene ha anche scambiato alcune battute, con il nonno, in merito alla sua passione per gli scacchi a conferma che si tratta proprio dello stesso personaggio con un nuovo volto.

Un momento molto tenero che però ha ha spiazzato diversi fan, molti dei quali si sono accorti della sostituzione solo attraverso i social.

Una nuova Irene entra nel mondo di Upas

Al momento, non sono state fornite comunicazioni ufficiali da parte della produzione in merito al recasting di Irene e non risultano motivazioni chiare sul motivo dell’uscita di Greta. Potrebbe trattarsi di una decisione interna o di un normale avvicendamento legato all’età dell’attrice.

Ciò che è evidente è che Elsa Mastrocinque rappresenta una scelta convincente. La bambina ricorda molto i genitori di scena e risulta credibile nel ruolo di Irene. Già nella puntata di Halloween avrà maggiore spazio, interagendo con il nonno Roberto, segnale che la soap intende approfondire il legame tra i due personaggi.

Greta Putaturo è stata la prima Irene di Un posto al sole

Greta Putaturo è la giovane attrice che fino a poco tempo fa ha prestato il volto a Irene Sartori. Non si conosce con precisione l’anno della sua nascita e, trattandosi di una minorenne, è del tutto naturale che alcuni aspetti della sua vita privata restino riservati.

In un’intervista rilasciata poco più di un anno fa al settimanale Nuovo Tv, Greta aveva raccontato la sua esperienza sul set e nella vita di tutti i giorni, parlando con grande sincerità di un tema delicato come il bullismo. Aveva rivelato di aver vissuto momenti difficili a scuola ma anche di essere riuscita a reagire, trovando la forza dentro di sé e grazie al sostegno delle persone che le vogliono bene.

Un racconto autentico e pieno di sensibilità che ha colpito il pubblico e mostrato la maturità di una giovanissima interprete. Oggi Greta saluta il personaggio che l’ha fatta conoscere e che le ha permesso di entrare nel cuore dei telespettatori.