Herbert Ballerina, noto per i suoi sketch comici e la collaborazione con Maccio Capatonda, è stato protagonista di un episodio particolare durante una puntata di “Affari Tuoi”, andata in onda domenica 28 dicembre 2025. Il comico, presenza fissa nel quiz show condotto da Stefano De Martino, ha ricevuto più di un richiamo dal conduttore e si è trovato in difficoltà a causa di Gennarino, la mascotte canina del programma, che ha attirato l'attenzione su di sé.

Il ruolo di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi

In questa stagione, Herbert Ballerina interpreta il ruolo del “pacchista per caso”.

Si distingue per le sue battute che interrompono il ritmo della conduzione, regalando momenti di ilarità ai concorrenti. Tuttavia, nelle ultime puntate, il comico ha ricevuto diversi rimproveri da parte di Stefano De Martino, che ha scherzosamente chiesto agli autori di allontanarlo dallo studio.

Gennarino "ruba la scena"

In questa occasione, Gennarino ha contribuito a mettere in difficoltà Herbert Ballerina. La mascotte ha attirato l’attenzione del pubblico e del conduttore, ponendo il comico in secondo piano e accentuando il suo momento di imbarazzo. Un siparietto inatteso che ha vivacizzato la puntata.

Nonostante non ci siano conferme da altre fonti, il contesto del programma e il ruolo consolidato di Herbert Ballerina come spalla comica rendono verosimile l'accaduto.