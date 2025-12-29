Durante una puntata de L’Eredità, il quiz preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il concorrente Stefano, dopo aver superato il Triello e i 100 Secondi con un montepremi di 180 000 euro, è arrivato alla Ghigliottina ma ha sbagliato clamorosamente la parola finale. Al posto della soluzione corretta “Vaso”, ha scritto “Capodanno”, scatenando una pioggia di reazioni ironiche e critiche sui social.

L'errore alla Ghigliottina e l'ironia del web

Stefano si è trovato davanti cinque indizi: “Fuori”, “Pancia”, “Notte”, “Cottura” e “Cinese”. Nonostante il montepremi residuo di 11 500 euro, la scelta di “Capodanno” al posto di “Vaso” ha provocato un’ondata di commenti sarcastici.

Tra i più pungenti: “Però Liorni rompe sul Capodanno Rai!”, “Ma quale capodanno!”, “Perché devi scrivere capodanno sapendo che mo’ ce rompe er c***o pe’ ’n’altra mezz’ora?” e persino proposte fantasiose come organizzare un Capodanno a Courmayeur solo per vedere come Liorni saluta il pubblico.

Il ruolo del conduttore

Il format de L’Eredità, noto per i suoi giochi di parole e la Ghigliottina finale, genera spesso discussioni vivaci sui social. In questo caso, la scelta errata di Stefano ha acceso il dibattito non tanto sulla difficoltà del gioco, quanto sul ruolo del conduttore. Alcuni spettatori hanno commentato: “Liorni che si arrampica sugli specchi”, mentre altri hanno difeso il presentatore, sottolineando che l’importante è la bravura dei concorrenti, non la loro provenienza o il loro numero.

Al momento non risultano conferme indipendenti da altre testate sullo stesso episodio, ma il clamore sui social testimonia l’impatto della puntata sul pubblico.

L'Eredità e i social media

Il caso di Stefano non è isolato: L’Eredità è spesso al centro di discussioni online, sia per le scelte dei concorrenti sia per le battute del conduttore. In passato, altri errori alla Ghigliottina o commenti di Liorni hanno suscitato reazioni simili, confermando la forte interazione tra il programma e il pubblico digitale.

In questo caso, la parola “Capodanno” è diventata il simbolo di un momento di leggerezza e ironia collettiva, che ha trasformato un errore in un’occasione di divertimento condiviso.