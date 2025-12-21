Le anticipazioni del 22 e 23 dicembre de Il Paradiso delle Signore 10 rivelano che Marcello rischierà di non trascorrere la vigilia con Rosa Camilli, poiché trattenuto da Adelaide a St. Moritz con richieste sempre più pressanti. Nel frattempo Fulvio si preparerà per fare una sorpresa a Caterina, mentre Botteri verrà aiutata da Delia per decidere quale regalo scegliere per il figlio Teo, accolto dalle Veneri nel magazzino.

I preparativi natalizi: dalla sorpresa di Fulvio al regalo a Teo

Nel grande magazzino l’atmosfera natalizia è ormai palpabile. Teo inizia a sentirsi davvero parte del Paradiso e l’accoglienza sincera ricevuta dalle Veneri e da tutto lo staff rafforza il suo senso di appartenenza.

Questo clima di condivisione colpisce profondamente anche Ciro, che inizia a pensare a un’idea speciale per rendere il Natale ancora più significativo per tutti.

Intanto Fulvio si mette all’opera per organizzare una sorpresa destinata a Caterina, mentre Botteri continua a essere combattuto sul regalo giusto da fare al figlio. I dubbi sembrano insormontabili, almeno finché Delia non interviene con un suggerimento tanto semplice quanto inaspettato, capace di sciogliere le sue incertezze.

La vigilia di Marcello e Rosa a rischio a causa di Adelaide

A St. Moritz, Tancredi cerca di convincere Umberto a non restare solo a Villa Guarnieri e a raggiungere il resto della famiglia in montagna. Tra coloro che si trovano lì c’è anche Marcello, partito con l’intenzione di tornare in tempo per trascorrere la vigilia di Natale con Rosa Camilli.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto. Adelaide, con una serie di scuse e richieste sempre più pressanti, riesce a trattenere Marcello più del dovuto, mettendo seriamente a rischio il suo rientro a Milano. Il pericolo è che Marcello sia costretto a saltare la sua prima vigilia di Natale insieme a Rosa, aprendo così a nuove incomprensioni e tensioni emotive che potrebbero pesare sul loro rapporto.

Ascolti tv dal 15 al 19 dicembre 2025: andamento de Il Paradiso nella settimana prima di Natale

Nella settimana compresa tra lunedì 15 e venerdì 19 dicembre 2025, Il Paradiso delle Signore ha registrato ascolti altalenanti ma complessivamente solidi, risentendo in parte del clima prenatalizio.

Lunedì 15 dicembre la soap ha raccolto 1.610.000 spettatori con il 17.82% di share, mentre martedì 16 dicembre ha migliorato il dato arrivando a 1.687.000 spettatori e il 17.74%.

Mercoledì 17 dicembre si è confermata una buona tenuta con 1.658.000 spettatori e il 18.6%, uno dei risultati migliori della settimana in termini di quota di pubblico.

Giovedì 18 dicembre si è registrata una flessione con 1.472.000 spettatori e il 17.6%, mentre venerdì 19 dicembre la soap ha chiuso con 1.420.000 spettatori e il 16.37% di share, un calo fisiologico tipico dell’avvicinarsi delle festività. Nel complesso, i dati confermano la serie come uno dei punti fermi del daytime di Rai1 anche nel periodo natalizio.