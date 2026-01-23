Manuel non tace più e affronta Alonso a viso aperto: "Leocadia vi ha mentito di nuovo". Le ultime anticipazioni de La Promessa in arrivo dalla Spagna svelano un confronto alla tenuta. Qui il giovane smonta l’alibi della donna con una prova inconfutabile. Un tradimento che spiazza il Marchese e mette fine ai segreti di Leocadia.

Manuel non tace più: il duro confronto con Alonso sulle bugie di Leocadia

Nelle prossime puntate emergerà una verità destinata a mettere in serio imbarazzo Leocadia. Sarà Manuel, con lucidità e fermezza, a smascherare l’ennesima menzogna della donna davanti ad Alonso, in un confronto teso e carico di conseguenze.

Tutto partirà dal rispetto dovuto a una persona che, ancora una volta, sta aiutando la famiglia senza chiedere nulla in cambio. "Ci sta aiutando di nuovo in modo del tutto altruista. Merita rispetto", dirà Alonso, ma Manuel non riuscirà a tacere e deciderà di affrontare il padre apertamente.

L'indagine segreta di Manuel: la telefonata che mette in dubbio Leocadia

Il tono del giovane si farà più duro. Manuel rivelerà di aver verificato personalmente quanto raccontato da Leocadia, arrivando a una conclusione inquietante: "Padre, vi ha mentito. Vi ha mentito".

Alonso resterà spiazzato, mentre Manuel spiegherà di non essersi accontentato delle parole della donna. Dopo il loro colloquio ha deciso di fugare ogni dubbio con una telefonata: "Dopo quella conversazione ho voluto chiarire ogni dubbio e ho fatto una chiamata".

Il sospetto di Alonso sarà immediato: "Spero che tu non abbia chiamato il duca di Carvajal y Fuentes".

La risposta di Manuel, però, sarà ancora più destabilizzante: "No, certo che no. Non ce n’è stato bisogno".

La prova della centralinista: Manuel rivela l'ultimo inganno di Leocadia

Il colpo di scena arriverà subito dopo, quando Manuel rivelerà ciò che ha scoperto: "La stessa centralinista mi ha confermato che da questo palazzo non c’è stata alcuna chiamata verso Madrid. Tantomeno al palazzo del duca".

A quel punto, non resterà più spazio per i dubbi. "Mi dispiace molto, ma Leocadia ci ha mentito di nuovo".

Questa rivelazione si inserirà in un quadro già esplosivo. Leocadia sarà al centro di altre manovre oscure: dalla compravendita del gioiello di Cruz, passando per le pressioni esercitate sul maggiordomo, fino ai suoi tentativi di manipolare chiunque le stia intorno. La scoperta di Manuel rischierà di far crollare definitivamente la sua credibilità agli occhi di Alonso.