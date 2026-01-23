Da alcuni giorni ad Affari Tuoi c'è una novità: Martina Miliddi ha sostituito Herbert Ballerina, che è assente per motivi personali ma che dovrebbe tornare al proprio posto a breve. Su Instagram, però, l'ex allieva di Amici ha ufficializzato il suo ingresso nel cast della trasmissione condotta da Stefano De Martino con foto e video inediti: secondo molti fan, la ragazza sarebbe la risposta della Rai all'amatissima valletta de La ruota della fortuna, Samira Lui.

Una valletta per Affari Tuoi

La rivalità tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna va avanti dallo scorso settembre e, salvo colpi di scena, dovrebbe protrarsi fino alla fine della stagione.

Per provare a colmare il gap con la trasmissione Mediaset, in Rai avrebbero pensato di introdurre una novità: una "valletta" per Stefano De Martino.

Complice l'assenza di Herbert Ballerina per motivi personali, gli autori del programma hanno deciso di "arruolare" Martina Miliddi, famosissima ex allieva di Amici e danzatrice di latinoamericano.

Da circa una settimana, infatti, la ragazza sostituisce il comico e si esibisce con stacchetti molto sensuali tra l'apertura di un pacco e un'altra.

Il post di ringraziamento di Martina

A confermare il suo ingresso nel cast di Affari Tuoi, è stata la stessa Martina con un post che ha caricato su Instagram il 22 gennaio.

"Sono il nuovo pacco ballerina, è ufficiale.

Stefano non ti sarò mai grata abbastanza per l'opportunità e grazie anche a voi del pubblico per il sostegno. Grazie, ci vediamo domani", ha scritto la latinista sotto ad una serie di foto e video dal backstage della trasmissione Rai.

Il paragone con Samira

I telespettatori non hanno potuto non fare un parallelo tra il ruolo che ricopre Martina ad Affari Tuoi e quello della valletta più amata di questo periodo, Samira Lui.

"Quindi lei è la risposta Rai a Samira Lui?", "Praticamente stiamo tornando negli anni 80 con le vallette", "Per me non c'è paragone perché Samira almeno parla e interagisce con il conduttore, non fa la bella statuina", "Il ruolo di Martina è inutile e retrogrado", "Solite scenette patetiche con la donna che seduce l'uomo di turno, Samira è un'altra cosa perché è alla pari del presentatore", si legge su X in questi giorni.