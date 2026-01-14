La seconda stagione di ‘The Pitt’ sarà disponibile su HBO Max in Italia a partire dal 13 gennaio 2026, riportando il dottor Michael “Robby” Robinavitch e il suo team nel pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Center. La serie, già pluripremiata con Emmy e Critics Choice, affronta nuove tematiche come il fentanyl, i diritti delle persone trans, la violenza armata, la carenza di infermieri, la crisi abitativa, il Covid e la disinformazione medica, oltre all’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, con l’obiettivo di restituire realismo e credibilità alla narrazione.

Nuove sfide mediche e tecnologiche

Noah Wyle, interprete e produttore esecutivo, racconta che il cast ha iniziato la stagione scrivendo su una lavagna tutto ciò che non era mai stato affrontato in ‘E.R.’ e che oggi meritava spazio. Tra i temi emergenti, l’intelligenza artificiale viene esplorata come strumento per alleggerire il carico burocratico dei medici, pur sollevando dubbi sull’effettiva sostituzione del personale. Lo showrunner R. Scott Gemmill aggiunge che la disinformazione medica rappresenta un ostacolo crescente nel rapporto tra paziente e medico.

Un set realistico per un’esperienza intensa

Le riprese, svolte in gran parte all’interno del pronto soccorso dell’Allegheny General Hospital di Pittsburgh, hanno creato un’esperienza intensa per il cast, che ha descritto le riprese come una “montagna russa emotiva”.

Katherine LaNasa, nel ruolo della caposala Dana Evans, racconta di scene così coinvolgenti da far scoppiare in lacrime immediatamente dopo. Wyle sottolinea che la comunità medica ha accolto la serie con entusiasmo, contribuendo al passaparola che ha ampliato il pubblico.

Al momento non risultano conferme indipendenti su ulteriori dettagli della trama o del cast, ma l’attenzione ai temi contemporanei e l’approccio immersivo restano i punti di forza della nuova stagione.