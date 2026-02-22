Achille Polonara è stato ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, per condividere il suo toccante percorso dalla diagnosi di leucemia mieloide alla completa remissione. La sua storia è segnata da un trapianto di midollo, un periodo critico in coma e una straordinaria rinascita, affrontata con coraggio e il sostegno incrollabile della sua famiglia.

Il difficile cammino verso la guarigione

La diagnosi di leucemia mieloide ha rappresentato una svolta drammatica nella vita del cestista. Dopo essersi sottoposto a un trapianto di midollo osseo, Polonara ha attraversato un momento estremamente delicato: una complicanza lo ha condotto in coma per circa dieci giorni.

Fondamentale è stato il supporto della sua famiglia, in particolare della moglie Erika e dei figli Vitoria e Achille Jr, che gli sono rimasti accanto con amore e determinazione. Il risveglio dal coma ha segnato l'inizio di una lenta ma costante ripresa, culminata oggi nella remissione della malattia.

La forza dell'amore familiare e una nuova prospettiva

Durante la sua partecipazione al programma, Polonara ha enfatizzato il ruolo insostituibile della sua famiglia: "Grazie alla mia famiglia sto passando delle belle feste. Mia moglie è stata unica, non mi ha lasciato un secondo. E i miei figli mi hanno dato tantissima forza". La moglie Erika ha rievocato i momenti più bui, quando il marito era in coma, rivelando un momento commovente: "Lui mi ha ascoltato, sentiva tutto e ha riaperto gli occhi.

Mi aveva fatto una promessa e l’ha mantenuta: è tornato da noi". Oggi, Polonara vive con una nuova consapevolezza, "molto alla giornata", ponendo la salute al primo posto.

Chi è Achille Polonara

Nato ad Ancona nel 1991, Achille Polonara ha intrapreso la sua carriera cestistica nelle giovanili del Teramo Basket, esordendo in Serie A nella stagione 2009-2010. Il suo palmarès vanta importanti successi, tra cui una Supercoppa italiana con la Pallacanestro Reggiana, una FIBA Europe Cup con la Dinamo Sassari, un campionato spagnolo con il Baskonia e un campionato italiano con la Virtus Bologna.

Attualmente giocatore della Virtus Bologna, Polonara ha dimostrato una resilienza eccezionale, trovando nella famiglia e nella propria forza interiore gli strumenti per superare la sua battaglia più difficile e tornare a vivere pienamente.