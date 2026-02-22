Pierluigi Diaco, conduttore del varietà pomeridiano BellaMa’ su Rai 2, guiderà sei puntate speciali dedicate al Festival di Sanremo 2026. Sarà affiancato per l’occasione da Rosa Chemical. Il programma, che cambia nome in BellaSanremo, prenderà il via lunedì 23 febbraio e si protrarrà fino a lunedì 2 marzo, con collegamenti in diretta dalla Riviera dei Fiori e ospiti in studio.

Un cast rinnovato per commentare il Festival

Le puntate andranno in onda dallo Studio 1 della Dear‑Fabrizio Frizzi di Roma. Tra i partecipanti fissi ci saranno Marco Columbro, Paolo Brosio, Vladimir Luxuria, Raffaello Tonon, Pamela Petrarolo e Rosanna Vaudetti.

Inviati d’eccezione seguiranno il Festival dalla Riviera: Roberta Capua sarà posizionata davanti al Teatro Ariston e alla SIAE Lounge, Domenico Restuccia si collegherà dalla porta carraia dell’Ariston, mentre Angela Achilli coinvolgerà i fan sul lungomare di Sanremo, invitandoli a cantare le hit in gara.

Ultima puntata e bilancio della kermesse

Lunedì 2 marzo è prevista l’ultima puntata speciale. Gli inviati, rientrati da Sanremo, si uniranno a un nuovo parterre di ospiti composto da Rita Forte, Manuela Villa, Memo Remigi, Raffaello Tonon e Pamela Petrarolo. Insieme commenteranno l’esito del Festival e tracceranno un bilancio della 76ª edizione.

Rosa Chemical: un debutto inedito in Rai

Rosa Chemical, al suo debutto come co-conduttrice in Rai, affiancherà Pierluigi Diaco in questa finestra quotidiana dedicata al Festival.

L’artista porta con sé un linguaggio contemporaneo e una sensibilità legata alle culture urbane, elementi che contribuiranno a rinnovare il racconto televisivo della kermesse.

Il format BellaSanremo manterrà il tono confidenziale e il ritmo serrato di BellaMa’, adattandosi all’eccezionalità della settimana festivaliera e offrendo al pubblico un racconto quotidiano fatto di musica, ospiti e intrattenimento.