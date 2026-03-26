Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia, ha formalmente richiesto a Mediaset di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Ibiza Altea, concorrente del Grande Fratello Vip. La richiesta giunge a seguito di una presunta espressione blasfema che la partecipante avrebbe pronunciato davanti alle telecamere del reality show, nella notte tra domenica e lunedì. Adinolfi ha evidenziato come il regolamento interno dei reality preveda l'immediata espulsione in casi di bestemmia, richiamando la sua personale esperienza come ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dove tali norme sono applicate con rigore.

Il richiamo alle regole e le critiche di Adinolfi

Il leader del Popolo della Famiglia ha sottolineato con fermezza che la regola riguardante l'espulsione per bestemmia è sempre stata applicata con grande severità nelle produzioni Mediaset, citando l'operato di Silvio Berlusconi che, a suo dire, ne ha sempre garantito il rispetto. Adinolfi ha espresso critiche specifiche verso l'atteggiamento della conduttrice Ilary Blasi e dell'opinionista Selvaggia Lucarelli, ritenendo che il grave episodio non sia stato gestito con la dovuta attenzione e serietà da parte loro e del resto del cast. La sua principale preoccupazione è che l'accaduto possa essere deliberatamente ignorato o minimizzato, nonostante numerosi precedenti in cui altri concorrenti sono stati espulsi per comportamenti analoghi, in particolare evidenziando che tutti i casi passati hanno riguardato partecipanti di sesso maschile.

Dibattito acceso e le accuse di "politicamente corretto"

La vicenda ha rapidamente riacceso un acceso dibattito sulle regole del Grande Fratello Vip e, più in generale, sulla gestione dei comportamenti dei concorrenti all'interno dei reality show. La presunta espressione blasfema attribuita a Ibiza Altea ha generato un'ampia discussione sia tra il pubblico che sui social media, con molti che si interrogano sulle possibili e doverose conseguenze disciplinari. Adinolfi ha ulteriormente approfondito la sua critica, affermando che un eventuale trattamento differenziato per una concorrente donna di colore rappresenterebbe, a suo avviso, una "scivolata del politicamente corretto", configurandosi persino come una forma di discriminazione al contrario e un atto irrispettoso nei confronti della stessa Ibiza Altea.

Per questo motivo, ha richiesto esplicitamente che nella prossima puntata del reality, Mediaset prenda una posizione inequivocabile, modificando le direttive al team autorale e ai commentatori, e restituendo "libertà di caustica parola" a figure come Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, affinché non coprano l'increscioso episodio con il loro silenzio.

Le attese decisioni e l'impatto sul programma

Il caso sollevato da Mario Adinolfi continua a catalizzare l'attenzione mediatica e del pubblico, ponendo il programma Grande Fratello Vip di fronte a una decisione importante. L'attesa è ora concentrata sulle eventuali decisioni ufficiali che la produzione del reality show e Mediaset adotteranno in merito alla situazione di Ibiza Altea.

La gestione di questo episodio potrebbe avere un impatto significativo sulla percezione pubblica del programma e sull'applicazione futura delle sue regole interne, specialmente in relazione alla sensibilità dei sentimenti religiosi di buona parte del popolo italiano, che Adinolfi ha richiamato come offesi dalla bestemmia.