Bruce Campbell, noto al grande pubblico per aver interpretato Ash Williams nella celebre saga cinematografica ‘La Casa’, ha recentemente annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro. L’attore, 67 anni, ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social, specificando che la sua condizione è “curabile, non guaribile”.

Campbell ha spiegato che, a seguito della diagnosi, sospenderà le sue apparizioni pubbliche e i suoi impegni professionali per potersi dedicare interamente alle terapie necessarie. “Mi dispiace se questa notizia è uno shock, lo è stata anche per me”, ha scritto l’attore, aggiungendo che “l’aspetto, le apparizioni e il lavoro in generale dovranno necessariamente passare in secondo piano rispetto alle cure”.

Trasparenza con i fan e impegni annullati

L’attore ha tenuto a precisare di non essere alla ricerca di compassione o di consigli medici, ma di aver scelto di anticipare la notizia per prevenire la diffusione di eventuali informazioni errate o fuorvianti. Ha espresso rammarico per dover annullare diversi incontri e partecipazioni previsti per l’estate, motivando la decisione con il fatto che “le esigenze di cura e gli impegni professionali non sempre vanno di pari passo”.

Un messaggio di forza e speranza

Con il suo inconfondibile stile diretto e schietto, Bruce Campbell ha voluto rassicurare i suoi numerosissimi fan: “Non temete, sono un vecchio e duro figlio di puttana e ho un grande supporto, quindi mi aspetto di rimanere in giro per un po’”.

Ha concluso il suo messaggio rivolgendosi direttamente ai sostenitori: “Come sempre, siete i migliori fan del mondo e spero di vedervi presto!”

La notizia, sebbene non ancora confermata da fonti italiane indipendenti, trova riscontro in diverse testate internazionali che riportano dettagli coerenti con quanto comunicato da Campbell, confermando la natura “trattabile ma non curabile” della malattia e la sua decisione di sospendere gli impegni pubblici per concentrarsi sulle cure.