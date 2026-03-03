‘Scherzi a parte’ ha conquistato la vetta degli ascolti televisivi nella fascia della prima serata, registrando uno share del 26%. Il programma, trasmesso su Canale 5, si è distinto per la sua capacità di attrarre un vasto pubblico, superando le altre proposte televisive della stessa fascia oraria. Questo risultato conferma il forte interesse degli spettatori verso il format, che continua a mantenere un ruolo centrale nel panorama dell’intrattenimento televisivo italiano.

‘Scherzi a parte’ domina la serata televisiva

Il successo di ‘Scherzi a parte’ nella fascia serale si riflette nei dati di ascolto, che evidenziano una netta preferenza del pubblico rispetto agli altri programmi trasmessi in contemporanea.

Il format, noto per i suoi scherzi ai danni di personaggi famosi, si conferma tra le scelte principali degli spettatori, consolidando la posizione di Canale 5 come rete leader nella programmazione di intrattenimento.

Il format e il suo impatto sul pubblico

‘Scherzi a parte’ si distingue per la sua formula che unisce ironia e sorpresa, coinvolgendo volti noti dello spettacolo italiano. La trasmissione, nel corso degli anni, ha saputo rinnovarsi mantenendo alta l’attenzione del pubblico e ottenendo risultati significativi in termini di ascolti. Il dato del 26% di share rappresenta un traguardo importante, che testimonia la capacità del programma di rimanere attuale e competitivo nel panorama televisivo nazionale.

Il successo ottenuto nella prima serata rafforza la posizione di ‘Scherzi a parte’ tra i programmi più seguiti, confermando la fiducia degli spettatori e la solidità del format. La trasmissione continua così a essere un punto di riferimento per chi cerca intrattenimento leggero e coinvolgente.