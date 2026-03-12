Luciano Cannito, coreografo e regista, ha replicato con fermezza alle recenti affermazioni di Timothée Chalamet. L’attore, durante un incontro organizzato da Variety e CNN all’Università del Texas, aveva dichiarato: “Non voglio lavorare nella danza o nell’opera dove la gente mantiene viva questa cosa di cui a nessuno importa più”. Cannito ha definito queste parole un “inutile delirio di onnipotenza giovanile”, sostenendo che Chalamet abbia offeso milioni di persone e dimostrato un atteggiamento da enfant gâté, convinto di possedere una verità assoluta ma profondamente errato.

La difesa della danza e dello spettacolo dal vivo

Il coreografo ha ribadito con forza che la danza, la lirica e lo spettacolo dal vivo continueranno a prosperare, anche in un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale. Cannito ha sottolineato l’ironia di un giudizio così drastico espresso da Chalamet, proveniente peraltro da una famiglia con una forte tradizione nella danza, che include la nonna, la madre e la sorella. Le reazioni negative alle dichiarazioni dell’attore, ha evidenziato Cannito, sono state unanimi e diffuse a livello internazionale, da Londra a Parigi, da New York alla Scala di Milano.

Le conseguenze social e professionali

Secondo la valutazione di Cannito, la comunicazione di Chalamet avrebbe avuto ripercussioni immediate e negative.

Si ipotizza che l’attore abbia perso quasi un milione di follower in pochi minuti e che le sue quotazioni per il film “Marty Supreme”, per il quale è candidato all’Oscar, siano scese drasticamente, passando dal 70 al 25 per cento. Sebbene non vi siano conferme indipendenti di questi specifici dati, la reazione del mondo della danza e dell’opera è stata indubbiamente netta e ampiamente diffusa.

Chi è Luciano Cannito

Luciano Cannito è una figura di rilievo nel panorama artistico italiano, apprezzato come coreografo e regista. Ha al suo attivo la firma di numerose produzioni di danza e musical, ricoprendo anche ruoli di direzione artistica presso importanti istituzioni teatrali. È noto per le sue opinioni schiette e per il suo costante impegno nella difesa della danza e dello spettacolo dal vivo.