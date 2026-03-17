A partire da domani, 18 marzo 2026, il programma condotto da Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio estende la sua offerta televisiva con il debutto su Rai2. Ogni mattina, alle 7:10, andrà in onda 'La Mattinanza', una versione replicata ma arricchita da contenuti inediti rispetto a quelli già trasmessi su Rai Radio2. Questa espansione segna un nuovo capitolo per la trasmissione, che, dopo aver consolidato il suo pubblico radiofonico, si affaccia ora sul palinsesto della seconda rete nazionale. Tra le sorprese, spicca la partecipazione in videocollegamento di Kimi Antonelli, giovane promessa e già campione italiano di Formula 1, a sottolineare l'intenzione del format di includere ospiti di alto profilo e avvicinare generazioni diverse.

Lo showman Fiorello, mente creativa del format, ha affrontato il tema del suo futuro professionale con un tono ironico. «Dal 2027 si andrà in pensione a 67 anni, tra poco più di un anno sarò pensionato! Vi posso dire che mi sento benissimo, è una bellissima sensazione. Poi farò un programma nuovo, La Pensionanza!». La trasmissione, fedele alla sua cifra satirica, ha recentemente preso di mira il Grande Fratello Vip, tornato in prima serata, e la fiction interpretata da Fabrizio Biggio. Non sono mancati momenti surreali, come la telefonata attribuita a Piersilvio Berlusconi, che ha ironizzato sulla competizione tra Rai e Mediaset e sugli attori, menzionando Lino Guanciale e le fiction turche.

L'evoluzione di un format tra radio e TV

La Mattinanza si configura come l'ultima evoluzione di La pennicanza, la trasmissione radiofonica ideata e condotta da Fiorello e Biggio. Lanciata il 19 maggio 2025 su Rai Radio2, andava in onda in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 13:45 alle 14:30, con una replica mattutina. Dopo una prima edizione di successo, che ha visto la partecipazione di ospiti illustri come Jovanotti (anche autore della sigla), Michelle Hunziker, Amadeus e Maria De Filippi, il programma ha inaugurato una seconda stagione il 20 ottobre 2025, introducendo novità strutturali e nella conduzione, inclusa una versione visual dal 3 novembre.

Il format si distingue per le sue molteplici declinazioni: durante le festività o la settimana del Festival di Sanremo, il titolo si è trasformato, come nel caso de La Sanremanza.

Contributi musicali di artisti come Mina, Cesare Cremonini e Max Pezzali, insieme a imitazioni e ospiti di richiamo, hanno arricchito la proposta. L'approdo su Rai2, dal 18 marzo 2026, nella fascia mattutina, mira a espandere ulteriormente il pubblico grazie ai contenuti extra esclusivi per questa replica.

Genesi e successo de La Pennicanza

Nella sua prima incarnazione, intitolata Radio2 Radio Show - La pennicanza, il programma ha debuttato il 19 maggio 2025, proponendo una formula di varietà che unisce dialoghi vivaci, momenti di satira, sketch e un ricco parterre di ospiti. La prima stagione si è conclusa con 15 episodi, mentre la seconda edizione ha introdotto ulteriori innovazioni nella conduzione e nella partecipazione di artisti anche nelle sezioni musicali.

L'identità del programma, che si basa sulla capacità di fondere ironia e attualità, si è consolidata anche durante la settimana sanremese, con edizioni speciali trasmesse direttamente dal Teatro Ariston.

Oltre alle edizioni regolari, La pennicanza ha generato spin-off come La sveglianza e La meglianza della Pennicanza, ideati per periodi specifici come le festività natalizie o per offrire contenuti riassuntivi in occasione di eventi particolari. Il successo del format risiede nella sua notevole capacità di adattarsi a diversi contesti e fasce orarie, rinnovando costantemente l'offerta e fidelizzando il pubblico con proposte variegate e originali. Con l'approdo su Rai2 di La Mattinanza, la collaudata formula e il vasto seguito radiofonico si misurano ora con la platea televisiva mattutina, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Fiorello e Biggio nella programmazione Rai.