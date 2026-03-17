La serie Beverly Hills, 90210, creata da Darren Star, torna in alta definizione dal 3 aprile. Tutte le dieci stagioni (1990-2000) saranno su Sky e in streaming su Now. Per la prima volta dal 2001 in Italia, l'intero cofanetto on demand sarà in HD e nel formato 16:9. Dal 3 aprile, la serie partirà su Sky Collection in modalità maratona. L'appuntamento settimanale sarà ogni giovedì alle 20:30 su Sky Serie dal 9 aprile, riprendendo la collocazione del teen drama negli anni Novanta.

Debuttato negli Stati Uniti il 4 ottobre 1990, Beverly Hills, 90210 divenne un fenomeno globale e cult generazionale.

Ambientata nell'esclusiva Beverly Hills, California, la serie segue le vicende di adolescenti. Al centro, i gemelli Brandon e Brenda Walsh, trasferitisi dal Minnesota, si immergono in un mondo di privilegi. Alla West Beverly Hills High, affrontano aspettative, pressione sociale e dinamiche relazionali complesse, ridefinendo identità e valori.

Temi, cast e produzione

La serie ha esplorato temi cruciali: amicizia, amore, ambizione, conflitti generazionali, dipendenze, sessualità, discriminazione e responsabilità adulta. Il cast include Jason Priestley, Jennie Garth, Shannen Doherty, Luke Perry, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling, James Eckhouse e Douglas Emerson.

Prodotta da Torand Productions e distribuita da Paramount Global Content Distribution, ha avuto come produttori esecutivi Darren Star, Aaron Spelling, E. Duke Vincent, Charles Rosin, Steve Wasserman, Jessica Klein, Paul Waigner, Laurie McCarthy, John Eisendrath, Doug Steinberg e Michael Braverman.

Beverly Hills, 90210 si è distinta per aver rappresentato i cambiamenti della società americana degli anni Novanta, portando sullo schermo tematiche poco esplorate nei teen drama. La centralità dei temi e i personaggi sfaccettati hanno reso la serie un riferimento per intere generazioni. Il ritorno in alta definizione su Sky e Now, con tutti i 293 episodi e il formato 16:9, permette al pubblico di riscoprire la serie, sia per chi ha vissuto la trasmissione originale sia per le nuove generazioni. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella storia di Beverly Hills, 90210, confermando il suo ruolo centrale nel panorama televisivo.