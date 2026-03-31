La forza di una donna non andrà in onda nel pomeriggio di lunedì 6 aprile e al suo posto ci sarà una lunga puntata di Forbidden Fruit.

Le anticipazioni tv annunciano che la programmazione di Canale 5 cambia per il giorno di Pasquetta e a farne le spese è la dizi turca che vede protagonista Bahar.

La forza di una donna tornerà regolarmente il 7 aprile

L'appuntamento pomeridiano con La forza di una donna non figura tra i programmi Mediaset previsti per il giorno di Pasquetta. Il pomeriggio di lunedì 6 aprile sarà comunque dedicato alle soap, con Beautiful che partirà come sempre alle 13.51, seguito da Forbidden Fruit alle 14.15.

La forza di una donna, però, è stata cancellata, perché al suo posto ci saranno le storie di Yildiz e Himit che proseguiranno fino alle 16.55 lasciando il timone direttamente a Dentro la notizia. L'approfondimento di casi di cronaca andrà in onda regolarmente per poi lasciare spazio a Gerry Scotti con La Ruota della fortuna. Ancora una volta, quindi, Canale 5 sacrifica la dizi La forza di una donna che tuttavia andrà in onda nel weekend di sabato 4 e domenica 5 aprile con la consueta puntata più lunga.

Forbidden Fruit avrà più spazio, la storia di Bahar verso il finale

La forza di una donna non andrà in onda lunedì, ma perché Mediaset ha fatto questa scelta? Non si esclude che la rete voglia allungare il più possibile la dizi turca che si avvia alle ultime puntate.

In questi giorni, infatti, è in onda la terza e ultima stagione e non manca molto al gran finale. Forbidden Fruit, invece, è alla terza di sette stagioni e quindi il cammino dei protagonisti è ancora molto lungo. La forza di una donna torna regolarmente in tv da martedì 7 aprile con le brevi puntate fino al venerdì, dalle 16.05 alle 16.25. Saranno puntate decisive per Ceyda che rischia di perdere la custodia del suo amato figlio Arda. Si è appena scoperto, infatti, che il bambino è stato scambiato nella culla in ospedale e il suo padre naturale pretende di averlo con sé. Bahar, invece, dopo un lungo periodo di distacco, sta iniziando a riavvicinarsi ad Arif. Quest'ultimo, sempre presente e rispettoso, non ha mai smesso di sperare nella sua storia d'amore con Bahar.