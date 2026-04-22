Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 4 all’8 maggio, promettono emozioni intense e sviluppi decisivi per alcuni dei personaggi più amati della soap. Al centro della scena ci sarà la difficile scelta di Rosa, destinata a cambiare profondamente il suo futuro e quello di Marcello.

Rosa pronta a partire: una proposta che cambia tutto

Prima di lasciare Milano, Tancredi affida a Rosa una busta dal contenuto inaspettato. All’interno si cela una proposta importante da parte di un prestigioso editore: diventare reporter di guerra in Vietnam.

Un’occasione unica e irripetibile per la giovane, che si trova davanti a una decisione tanto ambiziosa quanto rischiosa.

La prospettiva di partire per un contesto così complesso e pericoloso mette Rosa di fronte a un bivio: inseguire la propria carriera o restare accanto alle persone che ama. Il richiamo dell’avventura e della realizzazione professionale sembra però avere la meglio.

Marcello e Rosa: un addio carico di emozione

La scelta di Rosa avrà inevitabili ripercussioni sulla sua relazione con Marcello. I due saranno costretti a separarsi, ma il loro non sarà un addio definitivo. Prima della partenza, infatti, si scambieranno una promessa d’amore, lasciando aperta la porta a un possibile futuro insieme.

Il momento del saluto sarà tra i più toccanti della settimana, carico di sentimento e speranza, ma anche di incertezza per ciò che li attende.

Il Paradiso in difficoltà: l’assenza di Irene si fa sentire

Nel frattempo, al Paradiso l’assenza di Irene comincia a pesare sempre di più sull’organizzazione del lavoro. Le difficoltà aumentano e Landi si vede costretto a chiedere a Concetta uno sforzo extra per mantenere alto il livello del negozio.

La situazione si complica ulteriormente con l’imminente partenza di Rosa, che priverà il team di un’altra figura fondamentale. Il clima all’interno del Paradiso si fa quindi più teso, tra nuove responsabilità e sfide da affrontare.

Settimana decisiva per il futuro dei protagonisti

Le puntate dal 4 all’8 maggio rappresentano un momento cruciale nella narrazione della soap. Tra scelte coraggiose, addii struggenti e cambiamenti improvvisi, i protagonisti saranno chiamati a ridefinire le proprie priorità.

Rosa, con il suo viaggio verso il Vietnam, incarna il desiderio di crescita e indipendenza, mentre Marcello resta legato a un amore che dovrà resistere alla distanza. Al Paradiso, invece, sarà tempo di riorganizzarsi per affrontare nuove sfide.

Il pubblico può aspettarsi episodi ricchi di colpi di scena e forti emozioni, capaci di tenere alta la tensione e l’interesse fino all’ultimo minuto.