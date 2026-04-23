Curro afferrerà un vaso per colpire alla nuca Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: il ragazzo sarà esasperato dalle continue provocazioni.

Le anticipazioni rivelano che Curro sarà sul punto di togliere la vita a Lorenzo quando arriverà Angela a fermare la sua mano.

Curro continuamente umiliato a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo la morte di Eugenia, Curro penserà di lasciare definitivamente Lujan. Il ragazzo, tuttavia, alla fine deciderà di restare, incoraggiato anche da Lope, per scoprire la verità sull'agguato che gli hanno teso e per individuare il colpevole della morte di Jana.

Le indagini sul braccialetto andranno avanti e porteranno ad una verità inaspettata: la gioielleria Llope è del padre di Vera. Lope riuscirà ad infiltrarsi a casa dei Duchi di Carril, luogo in cui avvengono le riunioni importanti e in cui viene custodito un quaderno con i nomi dei mandanti dei reati. Il cuoco non riuscirà a mettere le mani sul quaderno, ma arriverà ad una nuova realtà: vedrà Lorenzo recarsi alla riunione e poco dopo la sua visita il quaderno sarà distrutto nel fuoco. Al suo ritorno Lope racconterà tutto a Curro che ormai sarà certo del coinvolgimento di Lorenzo nella tragedia che ha colpito la sua famiglia. Per il ragazzo sarà sempre più difficile convivere con il Capitano, soprattutto perché lui continuerà a provocarlo continuamente.

Lorenzo rischierà la vita a causa della sua arroganza

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo sarà sempre più arrogante con Curro e con Angela. Quest'ultima inizierà a lavorare per lui come segretaria, ma Lorenzo si rivolgerà a lei con toni che Curro riuscirà a stento a sopportare. Un giorno, il Capitano sarà in salone a dare ordini ad Angela e quando si accorgerà che non ha preso la penna per firmare le intimerà di recuperarla subito. Curro resterà da solo con Lorenzo e all'improvviso ripenserà a quando stava per picchiare Jana. In un modo di rabbia e approfittando del fatto che il Capitano gli darà le spalle, Curro afferrerà un pesante vaso e sarà pronto a colpirlo alla nuca. Saranno attimi interminabili, interrotti dall'arrivo di Angela che appena si accorgerà di tutto fermerà la mano di Curro. Lorenzo non si accorgerà di niente.