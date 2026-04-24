Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore preannunciano una conseguenza drammatica nel piano di vendetta orchestrato dai fratelli Marchesi. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 30 aprile alle 16:10 su Rai 1, a pagarne il prezzo sarà Odile, che cadrà nella trappola preparata da Greta: la stilista la attirerà con l’inganno e arriverà addirittura a sequestrarla, dando il via alla fase più oscura del suo disegno. Nel frattempo, la stilista della Galleria Milano Moda chiederà un incontro ad Adelaide, ignara del pericolo in cui si trova sua figlia proprio in quelle ore.

Spazio anche alla storyline di Ettore, che, ormai sconfitto e senza più alcuna possibilità di riconquistare Odile, deciderà di lasciare Milano e partire per Londra, segnando così la sua uscita di scena.

Greta attira Odile in una trappola, Ettore lascia Milano

I fratelli Marchesi affronteranno in modo opposto il crollo del loro piano. Ettore, una volta smascherato e abbandonato da Odile che annullerà il matrimonio senza esitazioni, getterà la spugna: farà le valigie, lascerà Milano e tornerà a Londra, consapevole della sua disfatta. Greta, invece, reagirà all’esatto contrario. Determinata a portare a termine ciò che ha iniziato, non arretrerà di un passo. La stilista punterà a ottenere molto di più e attirerà l’ignara Odile in un tranello studiato nei dettagli.

Le anticipazioni delle puntate successive chiariscono la portata del suo gesto: Greta, ormai fuori controllo, arriverà a sequestrare Odile e a tenerla lontana dalla sua famiglia, aprendo uno dei capitoli più oscuri della vicenda.

Greta chiede un incontro ad Adelaide

Nel frattempo, Adelaide e Umberto saranno convinti di poter finalmente festeggiare la loro vittoria, soprattutto dopo aver appreso che Ettore ha lasciato Milano. I due cognati, però, resteranno completamente ignari di ciò che sta accadendo a Odile, finita nelle mani di Greta: la ragazza verrà rapita e portata lontano da Villa Guarnieri, mentre la contessa continuerà a muoversi nella falsa sicurezza di aver chiuso ogni conto con i Marchesi.

Sarà proprio Greta, la figlia di Arturo, a telefonare a casa della contessa chiedendole un incontro. Adelaide, ignara delle sue reali intenzioni, non sospetterà minimamente il pericolo che incombe su sua figlia. Intanto proseguiranno i preparativi per le nozze di Irene con Cesare. La capo commessa riceverà un regalo dalle Veneri che la emozionerà profondamente. Delia, invece, sembrerà aver preso la sua decisione definitiva: restare a Milano accanto a Gianlorenzo, rinunciando alla proposta di Marina Valli e alla possibilità di partire per Hollywood. Infine, Marcello sorprenderà Rosa con un dono significativo, un gesto che segnerà un nuovo inizio per loro e riaccenderà la loro storia d’amore.