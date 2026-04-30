Il tanto atteso LOL Halloween Special, l'edizione speciale di LOL - Chi ride è fuori, ha finalmente svelato il suo cast. L'appuntamento è fissato per ottobre 2026 in esclusiva su Prime Video, promettendo un evento unico all'insegna dell'umorismo e della creatività a tema Halloween. La produzione, curata da Amazon Studios e Endemol Shine Italy, mira a celebrare la festività con un format rinnovato e un parterre di comici d'eccezione.

Tra i nomi che animeranno questa sfida alla non-risata spiccano volti noti e amati, affiancati da nuove promesse della comicità italiana.

Il cast include Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Sara Penelope Robin, Gabriele Vagnato, Fru, Francesco Cicchella, Daniele Tinti, Maccio Capatonda e Brenda Lodigiani. La presenza di Maccio Capatonda e Brenda Lodigiani segna un gradito ritorno, mentre Daniele Tinti e Sara Penelope Robin rappresentano alcune delle novità di questa edizione speciale, affiancando protagonisti delle stagioni precedenti.

La conduzione dello speciale sarà affidata a Fedez, affiancato da Frank Matano come co-host. Questa coppia, già apprezzata, garantirà continuità con lo spirito del programma, introducendo al contempo elementi di innovazione e sorpresa legati all'ambientazione di Halloween. L'obiettivo primario resta intrattenere il pubblico con situazioni inedite e sketch imprevedibili, mantenendo alto l'interesse per un formato ormai fisso nell'offerta di Prime Video.

Il format di LOL si tinge di Halloween

Il cuore del format di LOL - Chi ride è fuori rimane invariato: dieci comici si sfidano in un ambiente chiuso, con la regola ferrea di non ridere. Per il LOL Halloween Special, l'intera atmosfera sarà permeata dallo spirito della festività. I partecipanti saranno immersi in scenografie, costumi e situazioni interamente a tema Halloween, aggiungendo un ulteriore livello di sfida e divertimento. Questo approccio tematico promette di arricchire l'esperienza, offrendo gag e momenti comici inediti, ispirati al mondo dell'horror e del mistero.

Il successo di LOL - Chi ride è fuori in Italia, sin dal suo debutto nella primavera del 2021, è stato straordinario. Il programma si è rapidamente affermato come uno degli show più seguiti su Prime Video, grazie alla sua originalità e alla capacità di combinare talento comico, improvvisazione e la supervisione di conduttori carismatici.

Ogni stagione ha visto sfidarsi artisti noti e nuovi talenti, tra sketch e performance improvvisate, consolidando il proprio successo con la partecipazione di nomi come Ciro Priello, Michela Giraud, Maria Di Biase e Virginia Raffaele.

L'annuncio del cast per questa versione di Halloween rappresenta un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia del programma. LOL continua a puntare sulla contaminazione tra generazioni e stili comici differenti, ridando centralità a forme di comicità trasversali e riscoprendo alcuni dei principali interpreti italiani. Lo speciale di Halloween offre così un'occasione unica per riunire nomi storici e volti nuovi, misurandoli in una sfida a tema che si preannuncia ricca di sorprese e grande varietà, consolidando il legame del brand con il pubblico italiano.