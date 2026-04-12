Canfeza sarà costretta a sposare Selim e Mahir farà da testimone di nozze nelle prossime puntate di Racconto di una notte.

Le anticipazioni tv rivelano che l'amore non trionferà, almeno per il momento. La giovane sarà molto delusa da Mahir che non andrà a salvarla, ma la tradirà consegnandola a suo padre.

Nozze forzate a Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte annunciano che Canfeza e Mahir si troveranno, ma durerà poco. La ragazza sarà promessa sposa a Selim, un uomo senza scrupoli e rampollo di una famiglia molto potente.

Kursat, il padre di Canfeza, costringerà sua figlia a sposare Selim per portare a termine un grosso traffico illegale. Kursat manderà sua figlia a cena con il suo futuro sposo e nello stesso ristorante ci sarà anche Mahir, ignaro che la ragazza di cui si è innamorato sia la figlia di Kursat, il suo grande nemico. Quando il poliziotto vedrà Canfeza infelice con Selim, la aiuterà a scappare dal ristorante e le prometterà che sarà lui a sposarla. Questa fuga costerà un caro prezzo alla ragazza che al suo ritorno a casa subirà la rabbia di suo padre Kursat che con la violenza le imporrà di sposarsi l'indomani con Selim. Canfeza sarà a dir poco disperata e l'unica cosa che potrà fare sarà scappare prima della cerimonia e chiedere a Mahir di raggiungerla alla grotta.

I due si giureranno amore e solo in quel momento Canfeza rivelerà il suo nome e le sue origini. Tutto cambierà per Mahir: non soltanto Kursat ha ucciso suo padre, ma è al centro di un'importante indagine di un traffico che dipende dalle nozze di sua figlia.

I tormenti di Mahir: sceglierà l'amore o la vendetta?

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, Mahir sarà molto combattuto. In un primo momento l'uomo porterà Canfeza lontano dalla città per evitare le nozze, ma poi manderà un messaggio a Kursat rivelandole dove si trova sua figlia. La ragazza non avrà più scampo: dovrà sposare il perfido Selim. Tutto quello che Canfeza farà sarà sperare nell'arrivo di Mahir, ma le sue aspettative saranno gravemente deluse.

Innanzi tutto, il poliziotto arriverà al matrimonio e stringerà la mano di Kursat che lo ringrazierà per avergli indicato dove fosse sua figlia. Come se non bastasse, Selim lo inviterà a fare da testimone di nozze e lui non si sottrarrà. Per Canfeza sarà una delusione insopportabile, ma dirà di sì al suo sposo pur non amandolo, perché non vedrà più in Mahir l'uomo di cui si era innamorata.