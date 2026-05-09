Le nuove puntate di Forbidden Fruit in onda dall’11 al 16 maggio 2026 saranno caratterizzate da vendette improvvise, bugie sempre più difficili da nascondere e colpi di scena destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti della soap turca di Canale 5. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Yildiz, pronta a voltare pagina dopo l’ennesima delusione legata a Halit.

Parallelamente, Leyla porterà avanti il suo piano manipolatorio fingendo una gravidanza, mentre il ritorno di Yigit insieme alla provocante Vivian scatenerà nuove gelosie e malumori all’interno della famiglia Argun.

Yildiz umilia Halit: il sì a Nadir cambia tutto

Dopo il doloroso allontanamento da Halit, Yildiz inizierà a concentrarsi sulla propria indipendenza personale e professionale. Grazie all’aiuto di Nadir, la donna debutterà in televisione come presentatrice del meteo, riuscendo immediatamente a conquistare il pubblico.

Durante una delle sue prime dirette, il piccolo Halit Can inizierà a piangere in studio e Yildiz, senza perdere la calma, prenderà il bambino in braccio trasformando il programma in un momento spontaneo dedicato alle mamme. Una scena che aumenterà enormemente la sua popolarità.

Nel frattempo Halit tenterà di recuperare il rapporto con l’ex moglie, ma tutto precipiterà quando Sahika rivelerà a Yildiz che Leyla aspetterebbe un figlio proprio da lui.

Accecata dalla rabbia e desiderosa di vendicarsi, Yildiz irromperà nell’ufficio dove Halit e Nadir stanno discutendo e, davanti all’imprenditore, accetterà ufficialmente la proposta di matrimonio di Nadir.

La decisione lascerà Halit completamente spiazzato e segnerà un nuovo durissimo colpo nel loro rapporto già compromesso. Intanto Yildiz inizierà anche a ottenere importanti risultati economici grazie ai suoi affari, diventando sempre più autonoma e difficile da controllare persino per chi le sta vicino.

Leyla smascherata, Ender furiosa per Vivian

Parallelamente, Leyla continuerà a manipolare Halit sfruttando la presunta gravidanza. La donna arriverà perfino a cercare un medico disposto a confermare la menzogna pur di mantenere il controllo sull’imprenditore.

Quando però Halit scoprirà il tentativo di corruzione, la situazione esploderà definitivamente. Furioso per essere stato ingannato, l’uomo deciderà di chiudere ogni rapporto con Leyla, sentendosi tradito e umiliato ancora una volta.

Sul fronte familiare, invece, il ritorno di Yigit provocherà nuovi squilibri. Il ragazzo rientrerà accompagnato da Vivian, una giovane francese dal carattere espansivo e provocante che irriterà immediatamente Ender.

Anche Lila vivrà con disagio questa situazione e, delusa dall’atteggiamento della sorella, finirà per avvicinarsi nuovamente a Yildiz. Quest’ultima le consiglierà di non rincorrere gli uomini e di lasciare che siano loro a dimostrare davvero i propri sentimenti. Intanto, tra sospetti, gelosie e nuovi conflitti, anche Kaya ed Ender continueranno a vivere momenti di forte tensione legati al misterioso hard disk scomparso