Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit raccontano uno dei momenti più delicati per Halit Argun dopo il suo fallimento economico. Ormai lontano dalla vita lussuosa che aveva sempre garantito ai figli, sarà costretto a fare i conti con una realtà completamente diversa. A colpirlo maggiormente sarà la sofferenza delle sue figlie, Zehra e Lila, sempre più a disagio nella modesta casa in cui si trasferiranno dopo la perdita del patrimonio. Proprio quando la situazione sembrerà disperata, Yildiz entrerà in scena con una proposta inaspettata che segnerà una svolta per le ragazze.

Yildiz diventa ricca con la purea di mele

Dopo mesi complicati, Yildiz vivrà un periodo economicamente molto positivo. Riuscirà a guadagnare una fortuna grazie alla vendita della ricetta della sua purea di mele.

Nella casa ottenuta dopo il divorzio, con lei vivranno sua madre Asuman e il piccolo Halit Can. Nonostante il divorzio, Yildiz continuerà a provare compassione per Halit, soprattutto vedendolo distrutto dopo il crollo finanziario.

Capirà che Zehra e Lila stanno soffrendo la nuova situazione e penserà che il loro padre non possa più sostenere da solo tutto quel peso.

Zehra e Lila faticano ad adattarsi alla nuova vita

Il trasferimento nella casa di Sitki sarà traumatico per le ragazze. Abituate a vivere nel lusso, si ritroveranno in un ambiente piccolo, privo dei comfort che avevano sempre conosciuto.

Halit noterà il loro disagio. Anche il rapporto quotidiano inizierà a diventare difficile, perché l'uomo si sentirà in colpa per non poter più garantire loro un tenore di vita dignitoso.

Yildiz propone a Zehra e Lila di vivere con lei

Vedendo la situazione peggiorare, Yildiz proporrà a Zehra e Lila di trasferirsi a casa sua. L’obiettivo di Yildiz sarà evitare che le ragazze continuino a pesare economicamente su Halit. Per Halit accettare non sarà semplice. Vivrà quella proposta come un’altra conferma della sua caduta. Halit capirà, però, che quella è la scelta migliore per Zehra e Lila, quindi accetterà di lasciarle andare.

Forbidden Fruit va in onda regolarmente nel pomeriggio di Canale 5, con un appuntamento extra nella serata del giovedì; per chi avesse perso le puntate, la visione è disponibile on demand su Mediaset Infinity.