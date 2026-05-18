La quarta stagione della serie horror From, prodotta da MGM+, continua a elevare il livello della narrazione, spingendo lo show verso territori sempre più inquietanti e complessi. Al centro di questa evoluzione si trova Jade, interpretato da David Alpay, che emerge come uno dei personaggi più enigmatici e cruciali dell'intera storia. Giunti a metà stagione, la serie ha iniziato a disseminare risposte concrete sui misteri che tormentano i protagonisti, ma è soprattutto il percorso di Jade a catturare l'attenzione. Nell'episodio 5, il personaggio affronta un momento destabilizzante, assumendo funghi allucinogeni nella speranza che le sue visioni possano finalmente offrirgli risposte sulla natura della città e sul ciclo che intrappola tutti gli abitanti.

Le visioni di Jade e la realtà distorta

L'episodio 5 è stato costruito con l'obiettivo di far percepire allo spettatore un senso costante di realtà distorta, senza però cadere nell'effetto da semplice allucinazione psichedelica. Le esperienze vissute da Jade sono state rese incredibilmente concrete e tangibili, così da dare peso alle rivelazioni finali dell'episodio. Uno degli aspetti più particolari riguarda proprio il modo in cui sono state girate le sequenze visionarie, che invece di affidarsi massicciamente alla CGI, la produzione ha scelto di utilizzare effetti pratici e tecniche vecchio stile. Lastre di plexiglass deformate dal calore venivano mosse davanti alla telecamera per creare l'effetto distorto della foresta vista dagli occhi di Jade, mentre molte delle apparizioni inquietanti venivano realizzate direttamente sul set attraverso movimenti sincronizzati degli attori e giochi prospettici.

Durante una delle scene più importanti della stagione, il personaggio ricorda la propria infanzia mentre osserva se stesso da bambino suonare il violino per la nonna malata. Un momento profondamente personale che mostra come ormai ogni maschera costruita dal personaggio sia completamente crollata. Arrivato nella città con un atteggiamento arrogante e sarcastico, Jade si sta lentamente trasformando in una persona vulnerabile, emotivamente distrutta e sempre più ossessionata dalla ricerca della verità. Il suo viaggio è non soltanto misterioso, ma anche profondamente devastante.

Connessioni con i misteri di Fromville

Il finale dell'episodio conduce infatti Jade e Boyd nei tunnel sotto Colony House, fino alla terrificante stanza collegata ai sacrifici dei bambini.

Qui Jade viene trascinato all'interno di una tomba prima di risvegliarsi improvvisamente alla stazione di polizia, in una sequenza surreale che lascia ancora più dubbi sulla reale natura della città. La parte più interessante, però, è che la serie sta finalmente iniziando a collegare Jade al mistero centrale di From, suggerendo infatti che il personaggio possa avere un legame diretto con i cicli temporali e con le vite precedenti già vissute nella città, aprendo interrogativi enormi sul suo vero ruolo nella storia e sulla possibilità che la sua esperienza sia cruciale per svelare i segreti più oscuri di Fromville.

David Alpay: l'interprete di Jade

L'attore canadese David Alpay, che dà vita al complesso personaggio di Jade, è noto per la sua versatilità e per la capacità di infondere profondità psicologica ai suoi ruoli.

Oltre a From, Alpay ha partecipato a produzioni come The Vampire Diaries e The Tudors, distinguendosi per la sua abilità nel rendere tangibile la complessità emotiva dei personaggi. La sua interpretazione è fondamentale per veicolare il senso di realtà distorta e la trasformazione interiore di Jade, rendendo il suo percorso uno dei più avvincenti e significativi della serie.