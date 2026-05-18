La serie televisiva di Harry Potter prodotta da HBO si prepara a un significativo cambiamento nel suo cast. Per la seconda stagione, che sarà ispirata al celebre romanzo ‘La Camera dei Segreti’, la produzione dovrà infatti trovare una nuova interprete per il personaggio di Ginny Weasley. L'attrice Gracie Cochrane, che ha vestito i panni di Ginny nella prima stagione, ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo al termine delle riprese iniziali, dedicate a ‘La Pietra Filosofale’. La notizia è stata ufficializzata attraverso un comunicato congiunto rilasciato da Gracie Cochrane e dalla sua famiglia, che ha menzionato circostanze impreviste come motivazione della scelta, esprimendo al contempo profonda gratitudine verso la produzione per l'esperienza vissuta.

Un rappresentante di HBO ha confermato il sostegno alla decisione dell'attrice e della sua famiglia, ringraziandola per il lavoro svolto nella prima stagione e augurandole il meglio per il futuro.

Il ruolo centrale di Ginny Weasley

Il personaggio di Ginny Weasley, sorella minore del migliore amico di Harry, Ron, ha avuto una presenza relativamente marginale nel primo libro della saga, “Harry Potter e la pietra filosofale”. In quel contesto, Ginny appare brevemente alla stazione di King’s Cross e accoglie i fratelli al loro ritorno da Hogwarts. Tuttavia, il suo ruolo diventa chiave e profondamente significativo nella seconda stagione, basata su “La camera dei segreti”. Qui, Ginny inizia il suo primo anno a Hogwarts e si trova al centro di eventi drammatici: viene ingannata e indotta ad aprire una stanza segreta nel castello, liberando un gigantesco serpente assassino.

Con il progredire della storia, Ginny è destinata a diventare una figura sempre più centrale nell'universo di Harry Potter, evolvendo anche come interesse romantico del protagonista.

Aggiornamenti sulla produzione della serie

Le riprese della prima stagione della serie Harry Potter sono state completate e il debutto è atteso per il prossimo Natale su HBO. Nel frattempo, la seconda stagione è già in fase di pre-produzione presso i Leavesden Studios, situati vicino a Londra. La necessità di un recasting per il ruolo di Ginny Weasley è quindi una priorità per la produzione. Per quanto riguarda il resto del cast della famiglia Weasley, Alastair Stout è stato confermato nel ruolo di Ron Weasley, Tristan Harland e Gabriel Harland interpreteranno Fred e George, Ruari Spooner vestirà i panni di Percy, e Katherine Parkinson sarà Molly Weasley.

I ruoli di Arthur, Bill e Charlie Weasley sono ancora in attesa di assegnazione. Parallelamente, continuano a circolare indiscrezioni sul possibile interprete del nuovo Voldemort per la serie, con l'attore Paul Bettany tra i nomi più discussi.

Gracie Cochrane: l'attrice uscente

Gracie Cochrane ha fatto il suo debutto nel mondo magico di Harry Potter interpretando Ginny Weasley nella prima stagione della serie HBO. Nonostante la sua esperienza nel ruolo sia stata breve, la sua performance è stata parte integrante dell'introduzione del personaggio. La decisione di lasciare la serie è stata presa per motivi personali, come specificato nel comunicato della sua famiglia. La produzione ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla scelta di Gracie e della sua famiglia, ringraziandola per il suo contributo alla prima stagione e augurandole successo per le sue future opportunità professionali.