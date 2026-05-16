Sirin sarà ammanettata e ricoverata in manicomio nella puntata de La forza di una donna di domenica 17 maggio: tutti i suoi piani crolleranno.

Le anticipazioni tv rivelano che non ci sarà un lieto fine per Sirin che dovrà pagare per i reati commessi. La ragazza sarà incastrata da Enver che fingendo di aiutarla la raggiungerà nel suo nascondiglio e la porterà a confessare i suoi delitti. Kismet ascolterà con la polizia la registrazione dei dialoghi e dopo l'arresto partirà con Cem.

La scelta di Enver a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che nella penultima puntata Sirin dovrà arrendersi.

Non sarà affatto facile acciuffare la ragazza, ma alla fine la polizia avrà la meglio. Tutto avrà inizio con una telefonata che Sirin farà a suo padre, chiedendogli di portarle dei soldi nel motel in cui è nascosta. Enver si recherà da sua figlia e le dirà che la aiuterà a fuggire, promettendole che custodirà il suo segreto, ma le cose andranno diversamente. Sirin abbraccerà con affetto e gratitudine Enver, pronta a rifarsi una vita altrove. L'uomo, invece, parlerà con sua figlia per spingerla a confessare l'omicidio di Sarp e il tentato omicidio di Doruk.

L'incubo di Sirin diventerà realtà

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 17 maggio, Sirin si sfogherà con Enver e lascerà il motel, ma appena varcherà la soglia vedrà che la polizia la sta aspettando.

La ragazza sarà ammanettata e per lei questo segnerà la fine di tutti i suoi piani. Sirin guarderà suo padre con grande delusione, affranta dall'essere stata tradita dall'unico uomo di cui si fidava. Con le lacrime agli occhi implorerà Enver di salvarla, ma lui non potrà darle ascolto. Nel frattempo, dal furgone della polizia parcheggiato accanto al motel, uscirà Kismet che ha assistito alla registrazione della confessione per incastrare Sirin. Cem aspetterà la sua amata per partire e ricominciare insieme la vita che sognavano. Enver vedrà Sirin allontanarsi nell'auto della polizia, disperata e impaurita, certo che non potrà più fare del male a nessuno. Sirin sarà ricoverata in manicomio a causa della grave malattia psichiatrica che da tempo nessuno teneva più sotto controllo.