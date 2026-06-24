Vittorio Brumotti debutta su Rai1 con il nuovo programma Italia A/R, in onda dal 29 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 11.30. La trasmissione propone un viaggio attraverso la penisola, esplorando borghi costieri e incontrando chi abita e protegge il territorio, alla scoperta delle coste meno note del paese. Noto per i suoi servizi a 'Striscia la notizia', condotti con l'inseparabile bicicletta e spesso dedicati a denunciare storture e malaffare, Brumotti approda ora con un tono più pacato, tornando al suo primo amore: il turismo lento, e presentandosi con un significativo “Vengo in pace”.

Il conduttore intende proporre un approccio incentrato sul turismo lento, che pratica da trent'anni. Brumotti sottolinea come “andando in bici senti profumi e conosci strade nuove, persone diverse, provi la fratellanza”, evidenziando la community dei bikers. Si definisce “un fricchettone che gira il mondo in bici”, amante del glamping, e racconterà il territorio, arte e cultura, e del FAI, di cui è ambassador. Con Monica Caradonna per i prodotti locali e il cane Patricio. L'obiettivo è coinvolgere più persone possibile, soprattutto i teenager, che lo seguono per la bicicletta e le missioni passate.

Gli itinerari di Italia A/R: dal Salento al Cilento

Il viaggio di Italia A/R parte dal Salento ionico (barocco locale), prosegue lungo la costa adriatica verso Otranto e le grotte di Castro.

Tocca il litorale laziale, dalle grotte di Sperlonga all'isola di Ponza e Palmarola. Poi nel cuore del Cilento, tra i templi di Paestum e le gole del fiume Calore, proseguendo verso Sud. Gli spostamenti saranno in camper, ma la bicicletta resta simbolo del turismo lento e del contatto autentico.

Brumotti enfatizza l'autenticità del format, realizzato con telecamera a presa diretta. La sua visione è una “tv vera” che racconta “fatti reali”, parlando di bellezza lungo l'Italia. L'intento è valorizzare piccoli paesi e microeconomia locale, bisognosi di pubblicità, oltre le mete classiche. “Io arrivo in ogni paesino”, afferma. Si augura che le nuove generazioni si identifichino nei suoi valori.

L'esordio in Rai e la missione di Brumotti

La prima esperienza in Rai ha evidenziato un'atmosfera di “fratellanza” tra tecnici e dipendenti. Si definisce “cavallo pazzo”, senza padroni, e farà informazione a modo suo. Il programma si inserisce nel palinsesto estivo di Rai1 per un intrattenimento che coniughi cultura e promozione del territorio, valorizzando aspetti paesaggistici e culturali meno noti.