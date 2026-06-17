Boran era figlio di Ecmel: è quanto emergerà nelle prossime puntate di Far Away e a rivelare questo grande segreto sarà Sadakat a Cihan.

Le anticipazioni tv spiegano che Sadakat temerà di perdere il piccolo Deniz, certa che quando Ecmel saprà la verità sul passato pretenderà di avere l'erede. Cihan apprenderà questa verità con grande stupore.

Le nozze di Cihan e Alya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano che un grande segreto di famiglia verrà a galla nelle prossime puntate. Tutto avrà inizio quando Cihan e Alya si sposeranno contro il volere di Sadakat pur di non dividere il piccolo Deniz dalla mamma.

Il matrimonio non inizierà nel migliore dei modi, perché anche se Sadakat fingerà di essere felice, terminerà la cerimonia con un annuncio che metterà in difficoltà gli sposi. "Sta per arrivare un nipotino", dirà la donna agli invitati, mostrando tutto il suo entusiasmo. I giorni successivi alle nozze non andrà affatto meglio, perché Sadakat insisterà sul fatto che Alya debba dormire con suo marito e darle un nuovo erede, ma la nuora si rifiuterà. Cihan rispetterà Alya, anche perché prima di accettare il matrimonio le aveva promesso che non avrebbe preteso un rapporto da marito e moglie. Sadakat non si arrenderà e dopo diversi dispetti ad Alya, stupirà suo figlio con un'amara sorpresa. Un giorno, alla villa, arriverà Zeynep, la ragazza con cui Cihan concepirà suo figlio.

Sadakat chiederà un nipote a tutti i costi

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan e Alya resteranno senza parole nel vedere Zeynep. Quest'ultima sarà terrorizzata, ma Sadakat non vorrà sentire ragioni: vuole a tutti i costi un nipotino. Cihan proverà a far ragionare sua madre e riuscirà ad ottenere una spiegazione da lei solo dopo molti giorni, quando Sadakat si aprirà con lui e gli rivelerà un dettaglio del passato che nessuno conosce. "Boran è figlio di Ecmel", dirà Sadakat , "Suo padre è quel traditore". Cihan sarà gelato da questa rivelazione e Sadakat gli spiegherà che vuole un erede per questo: "Deniz non è uno di noi e quando Ecmel lo saprà pretenderà di averlo con sé". Cihan non riuscirà a credere che sua madre abbia avuto una relazione con il fratello di suo marito.