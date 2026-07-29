Le vicende di Far Away (Uzak Şehir) entreranno in una fase decisiva nell'episodio in onda giovedì 6 agosto alle 16:15 su Canale 5. Tra matrimoni celebrati contro la volontà dei protagonisti, rivelazioni che arrivano troppo tardi e nuove tensioni all'interno della famiglia Albora, i personaggi saranno costretti ad affrontare una giornata destinata a lasciare conseguenze profonde. Se da una parte Zerrin sarà chiamata a compiere una scelta dolorosa, dall'altra Cihan, Kaya e Alya si troveranno coinvolti in eventi che cambieranno ancora una volta gli equilibri della storia.

Nare tenta un ultimo disperato intervento

Prima che il matrimonio venga celebrato, Nare proverà a evitare ciò che considera un grave errore. La giovane raggiungerà Demir con l'intenzione di convincerlo a fare un passo indietro. Per riuscirci sceglierà di raccontargli tutta la verità sulla morte di Seyda, nella speranza che quella rivelazione possa fargli cambiare idea e mettere fine al desiderio di vendetta che continua ad alimentare contro Cihan e la sua famiglia. Le sue parole, però, non produrranno l'effetto sperato. Demir resterà fermo sulle proprie convinzioni e rifiuterà di credere alla versione dei fatti raccontata da Nare, confermando la volontà di andare fino in fondo.

La conversazione tra Nare e Demir non passerà inosservata.

Ozkan ascolterà tutto senza essere notato e deciderà di sfruttare immediatamente quelle informazioni. Convinto che Kaya possa ancora intervenire, correrà ad avvisarlo nella speranza che riesca a bloccare le nozze. Dietro il suo gesto, però, si nasconderà anche un altro obiettivo: impedire che gli eventi prendano una piega favorevole a Sahin, mantenendo così l'uomo in carcere il più a lungo possibile.

Kaya tenta di fermare le nozze

Appena appresa la notizia, Kaya partirà senza perdere tempo. Il ragazzo si precipiterà verso il municipio con l'intenzione di impedire che Zerrin diventi la moglie di Demir. La corsa contro il tempo sarà carica di tensione, ma ogni tentativo si rivelerà inutile. Quando arriverà sul posto, il destino avrà ormai preso la sua direzione e non ci sarà più alcun modo per evitare la celebrazione del matrimonio.

Per Kaya sarà un colpo durissimo, destinato a segnare profondamente il suo stato d'animo.

Dopo il fallimento del tentativo di fermare le nozze, Kaya e Cihan cercheranno di capire perché Zerrin abbia deciso di accettare un matrimonio che non desiderava. Sarà Nare a rompere il silenzio, raccontando finalmente ciò che fino a quel momento aveva tenuto nascosto. Le sue parole permetteranno ai due uomini di comprendere le reali ragioni che hanno spinto Zerrin ad arrendersi a quella scelta, facendo emergere una verità che cambierà completamente il modo di interpretare gli ultimi avvenimenti.

La giornata porterà con sé anche una svolta importante sul fronte di Sahin. Dopo settimane particolarmente difficili, arriverà finalmente il momento della sua scarcerazione.

Il ritorno in libertà dell'uomo rappresenterà un passaggio fondamentale della vicenda, anche se non basterà a cancellare tutto ciò che nel frattempo è accaduto attorno alla sua famiglia.

Mine continua a influenzare Alya

Anche Alya dovrà affrontare nuovi dubbi. Mine continuerà infatti a spingerla a cercare un confronto diretto con Cihan, invitandola a chiedergli spiegazioni su quanto riguarda Meryem e sugli episodi rimasti ancora poco chiari. La donna alimenterà così le incertezze della dottoressa, già profondamente scossa dalle recenti scoperte.

Parallelamente, Ugur proverà a proteggere Alya da quello che considera un ambiente sempre più pericoloso. Il medico le consiglierà di fare molta attenzione ai continui conflitti che coinvolgono gli Albora, temendo che la donna possa ritrovarsi coinvolta in una spirale di vendette e regolamenti di conti dalla quale sarebbe difficile uscire. Le sue parole saranno un invito alla prudenza, anche se Alya dovrà decidere da sola quale strada seguire.