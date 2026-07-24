Leocadia inizierà la sua vendetta contro Manuel e la sua impresa nelle prossime puntate de La Promessa: farà arrivare al palazzo il comandante Rivera che dirà di dover controllare i materiali usati in azienda.

Le anticipazioni rivelano che nessuno saprà che Rivera è d'accordo con Leocadia, ma Manuel e Toño non abbasseranno la guardia. La donna, infatti, non riuscirà mai a guadagnare la fiducia del marchesino.

Guerra tra Manuel e Leocadia ne La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Leocadia farà di tutto per prendersi la sua rivincita su Manuel.

Nelle puntate andate in onda, la signora De Figueroa ha già confidato a Cristobal che farà pagare a caro prezzo a Manuel la sua decisione di fondare una sua azienda. Per il momento, Leocadia si concentrerà su Angela che dovrà riprendersi dal rapimento, ma appena avrà occasione inizierà la sua vendetta. Manuel, ignaro di tutto, porterà avanti la sua impresa con Enora e Toño: i tre soci lavoreranno duramente e i risultati arriveranno. La nuova azienda inizierà a raccogliere i suoi frutti, ma Leocadia aspetterà in agguato per distruggere tutto. La donna fingerà ammirazione per Manuel e il suo comportamento non desterà alcun sospetto, ma in realtà avrà un piano ben preciso. Leocadia, infatti farà arrivare a La Promessa il comandante Rivero, un ospite che stupirà tutti per la sua visita inattesa.

Leocadia non dimenticherà il torto subito da Manuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, il comandante Rivero sarà accolto nel migliore dei modi, ma spiegherà subito di non essere lì per un viaggio di piacere. "Sono qui per parlare con Manuel De Lujan", dirà il comandante dell'esercito, "Tutti i materiali delle aziende che lavorano per noi devono ricevere prima l'approvazione". Rivero darà il via ad una scrupolosa ispezione che rallenterà irrimediabilmente la produzione. Manuel non potrà fare altro che fermare la sua attività, mentre il comandante sarà sempre più esigente. Toño, però, insinuerà nel suo socio il dubbio che Leocadia si nasconda dietro quel controllo così rigido. Manuel e il suo socio lotteranno con tutte le loro forze per evitare che Rivero crei problemi alla loro azienda. Leocadia, intanto, seguirà tutto restando dietro le quinte.